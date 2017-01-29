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Umut Bulut tribünleri yıktı

  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 20:48 Güncelleme Tarihi: 29.1.2017 21:08
Umut Bulut tribünleri yıktı
Umut Bulut tribünleri yıktı

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile Kadir Has Stadı'nda oynadığı maçın ilk golünü atan Umut Bulut tribünleri yıktı

Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmanın 32.dakikasında Umut Bulut 'un attığı gol sonrası çok ilginç bir an yaşandı. Golün sevincini kale arkası tribünüyle birlikte yaşayan Umut Bulut bu sırada büyük bir tehlike atlattı.
Yaşanan coşku sonrası yaşanan izdihamda tribün demiri çöktü ve taraftarlar aşağıya düştü. Büyük bir panik yaşayan Umut ve takım arkadaşları taraftarlara geriden daha fazla yüklenilmemesi için uyarı yaptı. Yaşanan bu ilginç an sosyal medyada da gecenin konuşulan olaylarından biri oldu.

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