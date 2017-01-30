Alman kulübü Hakan Çalhanoğlu'nun 'evet'ini hazmedemedi!

Futbol hayatını Almanya'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun demokratik hakkını kullanarak, Anayasa değişikliğine 'evet' oyu vereceğini açıkladığı video nedeniyle kulübü tarafından uyarı aldığı ortaya çıktı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Anayasa değişikliğine 'evet' oyu vereceğini açıkladığı videonun ardından şok bir olay yaşandı. Her fırsatta düşünce özgürlüğünü savunan 'Avrupa'nın' göbeğinde, Almanya'da, kulübü tarafından Hakan'a adeta baskı uygulandı.

KULÜP TARAFINDAN UYARI ALMIŞ!

Hakan Çalhanoğlu'nun demokratik hakkını kullanarak, anayasa değişikliğine evet oyu vereceğini açıklamasının ardından kulüp tarafından uyarıldığı ve 'ihtar edildiği' ortaya çıktı. Alman basınına konuşan kulüp basın sözcüsü de, Hakan'ı uyardıklarını, politik konularda dikkat etmesi gerektiğini söylediklerini itiraf etti.

VİDEOYU KALDIRMADI!

Yaptığı açıklamalarda hiçbir anti-demokratik ifade ya da söz bulunmamasına karşın Hakan Çalhanoğlu'nun böyle bir yaptırıma maruz kalması ise şaşkınlıkla karşılandı. Buna karşın Hakan Çalhanoğlu Twitter hesabından yayınladığı videoyu kaldırmadı ve görüşlerinin arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi.

BU İLK DEĞİL...

Daha önce de Alman basını ve ırkçı siyasetçiler tarafından Hakan Çalhanoğlu ve Mesut Özil gibi Almanya'da yetişen futbolculara hem Türkiye'ye olan ilgileri hem de müslüman olmaları nedeniyle sözlü saldırıda bulunulmuştu.