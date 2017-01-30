Bırakma vakti geldi Volkan!

F.Bahçeli taraftarlar 4-1’lik ağır yenilginin ardından Twitter’da başkan Aziz Yıldırım ile kaptan Volkan Demirel’i eleştiri yağmuruna tuttu

Maçın ardından F.Bahçeli taraftarların sosyal medyada tepkileri Başkan Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel üstünde yoğunlaştı. Tepki mesajlarından bazıları şöyle:

Yıldırım tarihe geçmeye devam ediyor. Bırak üzülmeyi, kendi takımıma "beter olsunlar" diyecek kıvamdayım.

10 numara yok, sağ sol bek rezalet, kanatlar ona keza, forvet desen zaten fiyasko neyin doğru Sayın Aziz Yıldırım.

Bugün anladık ki sana kalecilik değil amigoluk yakışıyor bi' git artık.

Volkan Demirel, artık futbolu bırakma vaktin gelmiş, kaleye gelen her top gol oluyor.

Aziz başkanlığa ne kadar uzaksa Volkan da kaleciliğe o kadar uzak ve yakışıksızdır.

Adam 70 yaşından sonra ofansif orta saha mı oynasın!

SALİH UÇAN SAKATLANDI TOPAL KORKUTTU

F.Bahçe'de son haftaların başarılı ismi Salih Uçan, maçın ikinci yarısında büyük bir şanssızlık yaşadı. Bacağından sakatlanan genç oyuncu yerini, Karavayev'e bırakmak zorunda kaldı. Mehmet Topal ise ilk yarının son anlarında rakibiyle çarpışıp sakatlık geçirdi. Göğsüne darbe alan Mehmet, tedavi sonrası ikinci yarıda takımla birlikte sahaya çıktı.



PASTIRMANIN GÜCÜ!

Galatasaray'ın sivridilli yıldızı Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin 4-1'lik yenilgisini tiye aldı. Alman oyuncu, "Güray'dan buzzer-beater! (son saniye üçlüğü) Harika gol, pastırmanın gücü!" mesajıyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Mesaj, binlerce kez paylaşıldı.







RODRİGUİNHO'DAN FENER RESTİ

Corinthians'ın 10 numarası Rodriguinho'nun Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini kabul ettiği, Corinthians yönetimine de gerekli kolaylığı sağlaması için baskı yaptığı öğrenildi. Brezilya ekibinin bu baskı sonrası Fenerbahçe ile tekrar masaya oturma kararı aldığı belirtildi. Rodriguinho'nun bonservisinin %50'si Corinthians'ta, %40'ı Capivariano, %10'u ise America Mineiro'da bulunuyor.



35

Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde 19. hafta itibariyle 46 puan toplayan sarı-lacivertli takım, bu sezon ise 35 puanda kaldı.



FERNANDAO YİNE 11'DE!

Advocaat , Fenerbahçe'nin oynadığı üst üste 4. maçta da Fernandao'ya ilk 11'de yer verdi. Ancak Brezilyalı forvet beklenen performansını sergileyemeyince 65. dakikada yerini Van Persie'ye bıraktı. Sakatlığı bulunan Ozan Tufan kadroda yer almadı.