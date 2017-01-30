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Cenk Tosun boş geçmiyor

  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 23:22
Cenk Tosun boş geçmiyor
Cenk Tosun boş geçmiyor

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Atiker Konyaspor maçını da boş geçmedi. Yıldız futbolcu, ligin ikinci yarısında oynanan 3 maçta da ağları havalandırmayı başardı

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede olan Cenk Tosun, Atiker Konyaspor'u da boş geçmedi. Ligin ilk yarısında rakip ağlara 10 gol atan yıldız futbolcu, ikinci yarıda forma giydiği 3 maçta da ağları havalandırdı. Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında Beşiktaş'ın Osmanlıspor deplasmanında 2-0 kazandığı maçta takımının 2. golüne imza atan Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde de gol perdesini açan isim olmuştu. Siyah-beyazlıların 4-1 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atan Cenk Tosun, Atiker Konyaspor mücadelesinde de gol sevinci yaşadı.

15 GOLE ULAŞTI
Atiker Konyaspor ile oynanan mücadelenin 50. dakikasında Babel'in pasında fileleri sarsan Cenk Tosun, bu golden 6 dakika sonra Quaresma'nın ortasını iyi değerlendirdi ve farkı 4'e çıkaran golü attı. Mücadelenin 83. dakikasında, kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cenk, karşılaşmadaki 3. golüne imza attı. Atiker Konyaspor önünde 3 kez fileleri sarsan yıldız oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını da 15'e çıkardı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum şu şekilde:

CENK TOSUN - BEŞİKTAŞ - 15 GOL

RIAD BAJIC - ATİKER KONYASPOR - 9 GOL

YASİN ÖZTEKİN - GALATASARAY - 9 GOL

SAMUEL ETO'O - ANTALYASPOR - 8 GOL

SERDAR GÜRLER - GENÇLERBİRLİĞİ - 8 GOL

VAGNER SILVA DE SOUZA - AYTEMİZ ALANYASPOR - 8 GOL

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