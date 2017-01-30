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Demba Ba İstanbul'da

  • Giriş Tarihi: 29.1.2017 19:58 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 01:54
Demba Ba İstanbul'da
Demba Ba İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Demba Ba, İstanbul'a geldi. Yöneticilerle birlikte kulüp binasına giden Senegalli golcü, resmi sözleşmeyi imzalayacak

Çin ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'da oynayan ve yaşadığı sakatlığın ardından 7 aydır sahalardan uzak kalan Demba Ba, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Daha önce siyah-beyazlı yöneticilerle görüşen ve prensipte anlaşan Demba Ba, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Demba Ba İstanbul'da

Daha sonra Vodafone Arena'da Beşiktaş – Konyaspor maçını izlemesi beklenen Demba Ba, ardından tedavisi için tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ne dönecek.

Senagalli oyuncu, resmi sözleşmeyi imzalaması durumunda Beşiktaş'tan para almayacak.

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