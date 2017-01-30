Erman Toroğlu'ndan o futbolcu için ilginç sözler

Beşiktaş-Konyaspor maçının devre arasında yorum yapan Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın futbolunu övdü.

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Konyaspor maçındaki oyununu devam ettirmesi halinde şampiyon olacağını savundu.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"Kaleci dahil, Beşiktaş'ta top yapmayan kaç kişi var? İnce, ince pas yapamayacak... Bir kişi sayarım, Cenk. Beşiktaş'ta herkes, oynadığı alanı çok iyi parselliyor. Oğuzhan'ı bugün ilk defa ceza alanından 3 kez top çıkarırken gördüm" dedi.

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Konyaspor maçının ilk yarısındaki oyunuyla şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu belirterek, "Beşiktaş böyle oynarsa, Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de, Başakşehir'i de devre dışı bırakır" ifadelerini kullandı.

"AHTAPOT GİBİ ADAM"

Toroğlu oyuncular içinse, "Babel çok faydalı oynuyor. Babel cuk oturdu, 10 numara transfer oldu. Beşiktaş'a bir başka santrafor lazım. Podolski'yi şu Beşiktaş'ta düşün. Top yapmasıyla, topa vurmasıyla falan... Atiba oynamaz diyorlardı, oynuyor. Ahtapot gibi bir adam abi, o nasıl bir adam öyle?" diyerek sözlerini sürdürdü.

PENALTI AÇIKLAMASI: "2-1 OLSA İŞLER DEĞİŞEBİLİR"

Erman Toroğlu, Beşiktaş-Konyaspor maçının 45. dakikasında tartışılan penaltı pozisyonu hakkında ise, "Tosic'in eline bir top çarpma durumu var. Ona bakmak lazım, 2-1 olsa işler değişebilir" yorumunu yaptı.