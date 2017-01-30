Konyaspor, Aatif için Fenerbahçe’den haber bekliyor

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe'den Aatıf Chahechouhe için yaptıkları teklife yanıt beklediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor Asbaşkanı Ali Karaçayır, Aatif transferi için Fenerbahçe'den haber beklediklerini söyledi.

Ali Karaçayır, yaptığı açıklamada, Aatıf Chahechouhe'nun yeşil-beyazlı formayı giymesini çok istediklerini söyleyerek, "Aatif'la çok uzun zamandır ilgileniyoruz. Fenerbahçe yönetimine teklifimizi sunduk. Zamanımız daralıyor. Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'den cevap bekliyoruz" dedi.