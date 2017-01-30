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Marsilya, Payet'i basına tanıttı

  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 20:52
Marsilya, Payet'i basına tanıttı
Marsilya, Payet'i basına tanıttı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Marsilya, İngiliz takımı West Ham United'dan transfer ettiği Fransız futbolcu Dimitri Payet'i basına tanıttı

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Payet'in 4,5 yıllığına kadroya katıldığı bildirildi. Payet'in takımda 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Payet, "Evime döndüğüm için mutluyum. Uluslararası statü elde ederek döndüm ve sanırım bu baskıyla başa çıkabilirim." ifadesini kullandı.
Fransa Milli Takımı formasını 32 kez giyen Payet, West Ham United'da bu sezon 22 maçta 3 gol attı. Marsilya'da 2013-2015'te de forma giyen Fransız futbolcu, 93 maçta 16 gol kaydetmişti.
Öte yandan Marsilya, bir dönem Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a, Fransız orta saha oyuncusu için 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

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