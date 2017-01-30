Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 19. hafta iki maçla tamamlanırken, Beşiktaş liderliğini sürdürdü. Medipol Başakşehir, 2. sıradaki yerini korurken bu iki takımı Galatasaray takip ediyor
Haftaya lider giren Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak puanını 44'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.
Günün diğer maçında ise Adanaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla geçti.
Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Galatasaray-Akhisar Belediyespor: 6-0
Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 1-1
Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0
Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0
Kayserispor-Fenerbahçe: 4-1
Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 5-1
Adanaspor-Kasımpaşa: 2-0
GOL KRALLIĞI
Gol krallığının zirvesinde ise 15 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:
Cenk Tosun: 15 (Beşiktaş)
Riad Bajic: 9 (Atiker Konyaspor)
Yasin Öztekin: 9 (Galatasaray)
FİKSTÜR
10 Şubat Cuma:
20. HAFTA
19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
11 Şubat Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe
12 Şubat Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor
19.00 Galatasaray-Kayserispor
13 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor