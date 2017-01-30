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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA
  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 23:05 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 23:12
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 19. hafta iki maçla tamamlanırken, Beşiktaş liderliğini sürdürdü. Medipol Başakşehir, 2. sıradaki yerini korurken bu iki takımı Galatasaray takip ediyor

Haftaya lider giren Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 5-1 galip ayrılarak puanını 44'e çıkardı ve bu haftayı da liderlik koltuğunda geçti.

Günün diğer maçında ise Adanaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla geçti.

Beşiktaş'ın lider durumda bulunduğu ligin 19. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 20. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

Galatasaray-Akhisar Belediyespor: 6-0

Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0

Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0

Kayserispor-Fenerbahçe: 4-1

Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 5-1

Adanaspor-Kasımpaşa: 2-0

GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 15 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 15 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 9 (Atiker Konyaspor)

Yasin Öztekin: 9 (Galatasaray)

FİKSTÜR

10 Şubat Cuma:
20. HAFTA

19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş

11 Şubat Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe

12 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor

19.00 Galatasaray-Kayserispor

13 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor

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