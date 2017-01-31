Alman usulü linç

Alman basını, “Güçlü Türkiye için ben de varım” diyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu linç etmeye kalkıştı. Baba Çalhanoğlu, “Oğlum, her özgür insan gibi demokratik hakkını kullandı. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz” dedi

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun anayasa değişikliği için "Evet" kampanyasına destek vermesi üzerine Alman basınında linç kampanyası başlatıldı. Birkaç kulvardan harekete geçen Alman basınının tavrı için, Cumhurbaşkanı'na destek olanların gözünü korkutmaya çalıştıkları yorumları yapılıyor. Hakan'ın babası Hüseyin Çalhanoğlu SABAH'a yaptığı açıklamada, "Oğlum, her özgür insan gibi demokratik hakkını kullandı. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. 'Hayır' diyen birinin kararına saygı duyuluyorsa, 'Evet' diyene de saygı duyulmalı. Alman medyasının Hakan'ı hedef haline getirmesi anlaşılır gibi değil. İşlerine gelince demokrat oluyorlar ama çıkarlarına ters düşünce insanları hedef gösteriyorlar" diye tepki gösterdi. Bu arada Leverkusen de Hakan'ın destek açıklamalarına 'Problemli' diyerek milli futbolcuyu baskı altına almaya çalıştı.

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BARIŞMALARINI DA ÇEKEMEDİLER

alman basını Hakan Çalhanoğlu'nun Gökhan Töre tarafından desteğe davet edildiğine dikkat çekerek, "Bunlar daha önce kanlı bıçaklıydı" diye yazdı. Hakan ile Gökhan, bir dönem milli takım kampında sorun yaşamış ancak daha sonra Türk Milli Takımı'nın teknik patronu Fatih Terim tarafından barıştırılmıştı. İki gurbetçi daha sonra çok yakın arkadaş oldu.

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NİHAT HATİPOĞLU DA "EVET" DEDİ



VATANSEVERLERİ HEDEF GÖSTERİYORLAR

Türkiye Cumhurbaşkanı'nı "diktatör" gibi gösterme çabasında olan Almanya'nın yazılı ve internet medyası, Erdoğan'a desteğe tahammül edemediği için, siyasilerle de elbirliği yaparak, destek verenleri toplumdan dışlamak için harekete geçti. Türkiye düşmanlığında başı çeken Focus dergisi, olayı, "Türkiye'de demokrasi Hakan Çalhanoğlu gibi ünlü destekçiler sayesinde daha da kötüye gidebilir" diye değerlendirdi.