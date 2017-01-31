Avrupa'da başarı için takım kuruyoruz

Medipol Başakşehir'in başarılı yöneticisi Asbaşkan Mustafa Saral, konuştu. Saral, yapılan transferlerin uzun vadeli planın parçası olduğunu belirterek, "Avrupa'da başarılı olacak kadro kuruyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, devre arasında yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan İstanbul ekibi, Türk futbolunun en tecrübeli savunmacılarından Egemen Korkmaz'a da imzayı attırmıştı. Transferde hız kesmeyen ve Schalke'de forma giyen Junior Caiçara'yı alarak kadrosunu kuvvetlendiren Başakşehir, ara transfer dönemini bitmesine saatler kala bombayı patlattı ve dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor'u 1,5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

AVRUPA'DA BAŞARI İÇİN TAKIM KURUYORUZ

Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci gibi Türk futbolunun gelecek vaad eden isimlerinin yanı sıra, gerek Türkiye'de, gerekse de Avrupa'da isim yapmış tecrübeli oyuncuları bir araya getiren Medipol Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurduklarını belirtti.

Transfer çalışmalarını uzun vadeli yaptıklarını söyleyen Saral, "Bizim hedefimiz başarıyı bu seneyle sabitlemek değil. Zaten öyle olsaydı 6 aylık imzalar attırırdık. İrfan Can Kahveci'yle 4,5 yıllık, Caiçara'yla 3,5 yıllık, Egemen ve Adebayor'la da 1,5 yıllık sözleşmeler yaptık. Hedefimiz önümüzdeki sezon Avrupa'da iyi sonuçlara imza atan bir takım kurmak. Bunun için çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KUPADA GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ"

Ligde maksimum puan toplamayı hedeflediklerini söyleyen Mustafa Saral, "Kısmetimizde ne varsa onu yaşayacağız. Bizim hedefimiz her maçta kazanmak. Gerek ligde gerekse de kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hafta sonunda Galatasaray ile oynayacağız. Elimizden geleni yapıp bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.