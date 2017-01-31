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Barcelona'dan savunmaya takviye

AA
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 22:03
Barcelona'dan savunmaya takviye
Barcelona'dan savunmaya takviye

Barcelona, Uruguay ekibi CA Penarol'da forma giyen 18 yaşındaki defans oyuncusu Santiago Bueno ile 2,5 sezonluğuna anlaştı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, genç savunma oyuncusu Santiago Bueno'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Uruguay temsilcisi CA Penarol'da forma giyen 18 yaşındaki Bueno ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Barcelona, futbolcu yetiştirme bedeli olarak CA Penarol'a 1 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Katalan ekibi, Uruguaylı Bueno'nun, sözleşmesinde belirtilen sayıda maçta forma giymesi halinde CA Penarol'a 5 milyon avro daha ek ödeme yapacak.

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