Beşiktaş, Vodafone Arena'da yenilmiyor

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Arena'da çıktığı 18 resmi maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik alıp 45 gol kaydetti

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında güzel bir futbolun ardından Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Arena'da rakiplerine karşı yenilmezliğini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da hizmete giren stadında 18 resmi karşılaşmaya çıkarken henüz rakiplerine boyun eğmedi. Beşiktaş, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Dolmabahçe'deki yeni yuvasında şu ana dek 18 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 kez rakiplerine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Vodafone Arena'da farklı skorlu galibiyetler aldığı gibi unutulmaz maçlara da imza attı. Dolmabahçe'de taraftarlarına keyifli anlar yaşatan siyah-beyazlı takım, bol gollü maçlar da izletti.

LİGDE 10 GALİBİYETE ULAŞTI

Beşiktaş, özellikle lig mücadelesinde Vodafone Arena'yı şu ana dek iyi kullandı.

Geçen sezon ligdeki Bursaspor maçıyla stadında ilk resmi maça çıkan siyah-beyazlı takım, 12 karşılaşmada 10 kez rakiplerine üstünlük kurdu. Beşiktaş, 12 karşılaşmalık periyotta sadece bu sezon şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 12 karşılaşmada 32 puan topladı.

Beşiktaş, stadında gollü galibiyetlere de imza attı. Ligdeki son maçında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş, Kayserispor'u 4-0 ve Aytemiz Alanyaspor'u da 4-1 yendi. Antalyaspor maçını da 3-0 üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Osmanlıspor ile Kardemir Karabükspor'u da 3-1'lik skorlarla geçti.

AVRUPA KUPALARINDA 3 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, Vodafone Arena'da şu an için sadece Avrupa kupalarında taraftarlarına galibiyet hediye edemese de zorlu maçları yenilgisiz tamamlamayı bildi.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki Dinamo Kiev ve Napoli maçlarını 1-1'lik skorlarla tamamladı. Beşiktaş, Vodafone Arena'da Benfica ile tarihi bir maça imza attı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak üst üste 3 gol buldu ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3 GALİBİYET

Ziraat Türkiye Kupası grup mücadelesini lider olarak tamamlayan Beşiktaş, sahasındaki 3 karşılaşmayı da kazandı.

Boluspor, Kayserispor ve Darıca Gençlerbirliği'ni mağlup eden siyah-beyazlı takım, son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe'ye karşı da bu avantajını kullanmaya çalışacak.

SON 6 MAÇINI KAZANDI

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Arena'da son 6 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Bu süreçte üçer lig ve kupa mücadelesine çıkan Beşiktaş, bunların tamamını kazandı. Oynadığı bu 6 maçta 15 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 3 gol gördü.

VODAFONE ARENA'DA 11 PENALTI KAZANDI

Beşiktaş, bu statta yaptığı 18 maçta 11 penaltı atışı kazandı.

Ligdeki 12 mücadelede 9 penaltı atışı yapma fırsatı bulan siyah-beyazlı takım, Avrupa mücadelesinde ise 2 kez bu şansı yakaladı.

Mario Gomez, 2015-2016'da Bursaspor ve Kayserispor ile yapılan lig maçlarında kazanılan penaltı atışlarını değerlendiremezken, bu sezon da Oğuzhan Özyakup, Gaziantepspor karşısında bu fırsatı kullanamadı. Cenk Tosun, takımının bu sezon Vodafone Arena'daki lig maçlarında kazandığı 5 penaltıyı da gole çevirmeyi başardı. Oğuzhan Özyakup ise Kardemir Karabükspor mücadelesinde bu şekilde gol sevinci yaşamayı bildi.

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarında kazandığı 2 penaltıyı kullanan Ricardo Quaresma, atışlarda başarılı olarak golleri buldu. Napoli maçında kazanılan penaltıyı gole çeviren Quaresma, Benfica karşısında elde edilen atışta da topu filelerle buluşturdu.

HER MAÇ ZEVKLİ GEÇİYOR

Vodafone Arena'da maç izlemeye gelen futbolseverler, keyifli karşılaşmaları takip etti.

Beşiktaş'ın rakipleriyle bu statta yaptığı 18 maçta 62 gol atıldı. Siyah-beyazlı takım bunların 45'ine imza atarken, diğer takımlar 17 kez fileleri havalandırdı.

Vodafone Arena'daki 12 lig maçında 33 gol atan siyah-beyazlılar, Avrupa'da 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 gole imza attı. Lig karşılaşmalarında 2,7 gol ortalaması yakalayan Beşiktaş, 18 resmi maçta ise 2,5'lik oran buldu.

Bu arada Vodafone Arena'daki 18 maçta toplam 62 gol atılırken, taraftarlar maç başına 3,4 ortalama gol izledi. Söz konusu müsabakalarda futbolseverler, her 26,12 dakikada bir gole tanık oldu.

VODAFONE ARENA'NIN GOLCÜSÜ CENK TOSUN

Bu sezon ligde attığı gollerle adından söz ettiren Cenk Tosun, Vodafone Arena'nın da en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Cenk Tosun, Vodafone Arena'da çıktığı maçlarda şu ana dek 12 gole imza attı. Ligde 11 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bir gol attı. Benfica filelerini şık bir golle havalandıran Cenk Tosun'un bu golü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en güzel golü olarak seçildi.

Vodafone Arena'nın bir diğer golcüsü ise Ricardo Quaresma oldu. Ligde ve Türkiye Kupası'nda birer gol atan Portekizli oyuncu, Avrupa kupalarında ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Gomez, Oğuzhan, Marcelo Guedes ve Vincent Aboubakar, Vodafone Arena'da dörder kez fileleri havalandırdı. Anderson Talisca 3 kez takımının stadında gol bulurken, Ömer Şişmanoğlu 2 gole imza attı. Birer gol atan Alexis Delgado, Olcay Şahan, Luiz Rhodolfo, Kerim Frei, Ryan Babel, Aras Özbiliz ve Andreas Beck, Vodafone Arena'nın diğer etkili isimleri oldu.

DOLMABAHÇE'DEKİ MAÇLAR

Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da yaptığı 18 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Maçlar Organizasyon Sonuç

Bursaspor Süper Lig 3-2

Kayserispor 4-0

Osmanlıspor 3-1

Aytemiz Alanyaspor 4-1

Kardemir Karabükspor 3-1

Galatasaray 2-2

Antalyaspor 3-0

Trabzonspor 2-1

Medipol Başakşehir 1-1

Bursaspor 2-1

Gaziantepspor 1-0

Atiker Konyaspor 5-1

Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 1-1

Napoli 1-1

Benfica 3-3

Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası 2-1

Boluspor 2-0

Darıca Gençlerbirliği 3-0

