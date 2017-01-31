Beşiktaş'ta yeni transferlere imza töreni düzenlendi

Beşiktaş'ta transferler için toplu imza töreni düzenlendi.

Beşiktaş'ta yeni transferler Ryan Babel, Mitrovic, Ersan Gülüm ve Demba Ba'ya için toplu imza töreni düzenlendi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni transferler Mitrovic, Ersan Adem Gülüm, Ryan Babel ve Demba Ba için açıklamalarda bulundu.

İŞTE İMZA TÖRENİNDEN AÇIKLAMALAR

ERSAN ADEM GÜLÜM

Ersan bizim için çok özel bir oyuncudur. İlk başkan olduğumda gerçek Beşiktaşlılığını gösteren ilk oyuncu Ersan'dır. Hayatta unutamam onu, önemli bir duruştu. Bütün Beşiktaşlıların da unutmamasını istiyoruz. Bu sene tekrar evine gelsin diye istiyorduk, istemeyerek yollamıştık. Ersan, evine tekrar hoşgeldin.

DEMBA BA

Demba, selamunaleyküm, hoşgeldin. O da bizimle çok bağdaşmış, sembol olmuş bir oyuncu. Takımımıza ve yuvasına tekrar hoşgeldin demek istiyorum. Sakatlıkları ile ilgili kendisi bilgi verir ama bütün sakatlıkları geçmiş, idman yapıyor. Yarın itibariyle Los Angeles'a gidecek ve 3 hafta içinde geri gelecek ve Mart ayında takımla olacak, tekrar hoşgeldin diyorum.

RYAN BABEL

Babel'i daha evvel de transfer etmek istedik. Türkiye'de oynadığında sözleşmesi bitmişti, çok arzu etmiştim, olmamıştı. O zamandan beri takibimizdeydi. 10 senedir bizimle oynuyormuş gibi. 2 maçta 2 gol, 2 asistle maşallah diyorum ona da. O da bundan sonraki evi olan Beşiktaş'ta Allah ona da sonuna kadar bizimle olmayı nasıl etsin.

MITROVIC

Mitrovic uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Çok genç bir arkadaşımız. Epey bir izledik. Çok önemli, gelecek vadeden bir oyuncu, çok istedik gelmesini. Beşiktaş ailesi içinde önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz, ona da hayırlı olsun. Ailemiz içine hoşgeldin demek istiyorum. Bizim için imzalar kalplere atılan bir şeydir, kağıtlarda kalan bir şey değildir. Bunun en önemli göstergesi de Ersan ve Demba'nın bizimle oturuyor olmasıdır.

FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMA

Ersan Gülüm "İnşallah başarıyla devam eder takım. Herkese hayırlı olsun" dedi. Demba Ba "Ben burada harika zamanlar geçirdim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım bu dönem eskisinden daha başarılı geçecek" diye konuştu.

Babel ise "Birkaç haftadır buradayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyonluk mücadelesi için buradayım. İnşallah burada hep beraber şampiyonluğu yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Mitrovic de "Bu kadar büyük camianın parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım burada hep birlikte başarılara doğru yol alacağız" açıklamasını yaptı.

Demba Ba tedavisiyle ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Artık fiziksel hazırlanma aşamasındayım. Eskisinden sağlam bir şekilde geri döneceğim."