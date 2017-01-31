Boluspor, Nijeryalı oyuncu ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arasında 7 oyuncu ile sözleşme imzalayan Boluspor son olarak Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze'yi renklerine bağladı. 28 yaşındaki oyuncu futbola 16 yaşında Nijerya takımlarından Kwara United'da başladı.

Burada 3 sezon oynayan Akabueze daha sonra sırasıyla Odds BK, SK Brann, Wuhan Zall ve son olarak tekrar Odds BK takımına forma giydi. 18 yaşında Nijerya U20 Milli Takımı'na seçilen Bentley, 2007 FIFA U20 Dünya Kupası'nda yer aldı.