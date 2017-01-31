Devre arası transfer dönemi ne zaman bitiyor? - İşte transfer dönemi için son tarih!

1 Ocak 2017 tarihinde başlayan devre arası transfer döneminde Süper Lig kulüpleri transferlerini yapmaya devam ediyor. Futbolseverler ise ''transfer dönemi ne zaman bitecek?'' sorusunun cevabını aratmaya başladı. Kulüpler son trasnferlerini yaparken transfer döneminin bitmesine ise artık sayılı saatler kaldı. İşte 2016-2017 devre arası trannfer dönemi için son tarih ve diğer tüm detaylar...

1 Ocak'ta başlayan transfer döneminin ardından Süper Lig kulüpleri hareketli saatler yaamaya devam ediyor. Son olarak Başakşehir'in Adebayor'u açıklamasının ardından bugün içerisinde kulüplerden gelecek son dakika transfer haberleri bekleniyor. Peki 2016-2017 devre arası transfer dönemi ne zaman sona eriyor? Futbolseverlerin merakla arattığı bu sorunun cevabı ve diğer tüm detaylar sabah.com.tr'de. İşte transfer dönemi ne zaman bitecek? sorusunun cevabı...



2017 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın (31 Ocak 2017 Salı) sona erecek.



FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın gece yarısına kadar sözleşme imzalayabilecek.



Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran'da başlayıp, 31 Ağustos 2016'da tamamlanmıştı.

ADEBAYOR: BANA SUNULAN PROJE ÇOK CAZİPTİ

Yayıncı kuruluşa konuşan Adebayor, "Bana sunulan proje çok cazipti. Projenin geleceğiyle ilgili ben de araştırma yaptım ve bu takımın bir parçası olmak istedim. Atacağım gollerle birlikte bu projeyi daha da yukarıya çekmeyi arzu ediyorum." diye konuştu.

GÜMÜŞDAĞ: TARAFTARIMIZA HAYIRLI OLSUN

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Adebayor geçen seneden beri hocamızın takip ettiği bir oyuncu. Kalitesiyle ilgili söylenebilecek bir şey yok. Hedefimize ulaşma noktasında Adebayor'un da diğer oyuncular gibi bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Hem bizim, hem de Adebayor için de bence doğru bir proje. Taraftarlarımıza da bu transfer hayırlı olsun. Başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.