Fikret Orman: “Herkes kendi kulübüyle ilgilensin”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni transferlerin toplu imza töreninin ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin kendileriyle ilgili açıklama yapmasıyla ilgili olarak, “Herkes kendi kulübüyle ilgilensin” dedi.

"UEFA İLE ANLAŞMALARIMIZ VAR"

Transfer yaparken her türlü analizi yaptıklarını belirten Fikret Orman, "Bütün transferlerimiz hayırlı olsun. Gerçekten bir nebze kolay, bir nebze zor bir transfer dönemi geçirdik. Ara transfer döneminde daha evvel takımımız içinden giden sonra geri gelen 2 futbolcu ile Babel ve Mitrovic'i aldık. En önemli konulara açıklamalar getirmek istiyorum. Bu sene santrforla alakalı, geçen sezon da kaleciyle alakalı durumlar olmuştu. Beşiktaş şu anda lider ve ligin en çok gol atan takımı. En çok gol atan futbolcu da bizim kadromuzda. Taraftarlarımız çeşitli beklentiler içine giriyor. Unutulmaması gereken bir nokta var, bir tarafta, taraftar olan Fikret Orman var, diğer tarafta başkan olan Fikret Orman var. Kalbimizden geçen şeyler tabii ki var. Ancak UEFA ile yapılan anlaşmalar var. Hamdolsun bugüne kadar duygusal karar vermedik. Takımımızda Türk Milli Takımı'nın forveti Cenk Tosun ve Kamerun Milli Takımı'nın golcüsü Aboubakar, Ömer Şişmanoğlu ve Demba Ba var. Demba Ba gelmeden sezonu kapattırdık. Sakat dedik, onu dedik, bunu dedik. Ama kendisi de söyledi, hazırlık antrenmanları tamamlandığı zaman mart başında takıma dahil olur. Tabii ki takımda şans bulup bulmayacağı Şenol hocanın kararı. Transfere biz kendi perspektifimizden bakıyoruz, teknik ekibimiz kendi açısından bakıyor. Bizim baktığımız açı, paraları zamanında ödeme, primleri zamanında ödeme konusudur. Kontrat değişikliği olduğu için yerli oyuncuların parası geç, yabancıların erken ödeniyordu. Biz geldiğimizde öncelikle bunu değiştirdik. Bu hafta yapacağımız ödemelerle, geçmiş aylardaki bütün ödemeler kapanmış oluyor. Bizim yaptığımız ince hesaplar var. Kadro yapılanması kolay bir şey değil, ancak buna paralel finans yapılanması var" dedi.



"İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ"

Alınan futbolcuların birçok kişi tarafından takip edildiğinin altını çizen Beşiktaş Başkanı, "Bazı oyuncularımızı transfer etmeden eleştiriler başladı. Mitrovic transferinde bu oldu. Bizde transfer Metin Albayrak'ın başkanlığını yapmış olduğu scout departmanında başlıyor. Gerekli teklif ve talepleri alıyorlar. Gökhan Keskin ve Fikret Demirel ikilisi kararlarını verdikten sonra konu Metin Albayrak'a geliyor. Metin çoğu zaman canlı seyrediyor ve kasetten takip ediyor. Sonrasında bana soruluyor. Ben, devam edelim dersem işin teknik tarafı bitiyor ve ticari tarafı başlıyor. Orada da Umut Güner işe başlıyor ve sonucunda nihai kararı ben veriyorum. Burada genel kurula, camiaya, başkan olarak ben hesap verdiğim için kararı da ben veriyorum. Mitrovic'le ilgili yorumu yapanlar, neye göre yaptılar bilmiyorum. Scout ekibimiz birçok kez izledi, Metin Albayrak izledi, ben izledim, sonrasında karar verdik. Geçen devre arasında Boyko'yu transfer ettik. Çok önemli bir kaleci ancak şans bulamadı. Sezon başında Fabri'yi transfer ettik, Fabri'yi istemiyoruz diye yazılar yazıldı. Şimdi taraftarların en sevdiği futbolcuların başında kalecimiz geliyor. Biz transfer yaparken tombala çekmiyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bütün kamuoyunun bunu böyle bilmesi lazım. Zaten Beşiktaş Kulübü'nün geldiği noktaya bakacak olursak, kadro yapılanması, buna paralel olarak finans yapılanması ve bu doğrultuda bütün planlarımıza devam etmeliyiz" diye konuştu.



"HER KULÜP KENDİSİYLE İLGİLİ KONUŞSUN"

Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaları hatırlatan Fikret Orman, "Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Bakın arkadaşlar, bizim bir kulüp terbiyemiz var. Hiçbir camiayla kavga etmek, bir demagoji içerisine girme arzusunda olmuyoruz. Bu uzun zamandır olan bir durum ve maalesef bunu Fenerbahçe Kulübüyle yaşıyoruz. Bunun sebebi de, Fenerbahçe yönetim kurulunun, Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulunması. Bunu senelerdir söylüyorum, her kulübün kendisiyle alakalı açıklama yapması gerekir. Buna çok dikkat ediyoruz. Ama maalesef senelerdir böyle bir durumla karşı karşıyayız. Son yapılan açıklamalara o kadar çok söylenecek laf var ki, ama biz buna girmeyeceğiz. Yöneticilerin işi kulüplerini iyi yönetmek. Biz sahada oynayan oyuncular değiliz, teknik direktör değiliz. Saha içinde olan insanlar değiliz. Saha dışında yapılan stratejilerle götürülen bir oyun değildir futbol, saha içinde oynanır. Başkanlar ve yöneticiler için ego savaşına dönüştürmemek gerekir. Bunlar toplumu germekten başka bir şeye yaramaz. Bizim işimiz taraftarımızı mutlu etmektir. Bizim işimiz Fenerbahçe taraftarını üzmek, Fenerbahçe yönetim kurulunu rencide etmek değildir. Onun için Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına girmek istemiyorum. Beşiktaş sahada mücadele eder. Fakat açıklamada 2, 3 konu var ki açıklama gerekir" diyerek transfer konularına değindi.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLERE İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ



"AZİZ YILDIRIM EVRAKLARI VERSİN"

Aziz Yıldırım'ın Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söylemesi üzerine Portekizli futbolcuyla konuştuğunu söyleyen Orman, "Quaresma'nın Beşiktaş'la olan sözleşmesi bu sezon değil, bir dahaki sezon biten bir sözleşme. Sözleşmede 30 maç oynadığı zaman otomatik olarak uzayan bir durum var. 23 maç oynadı şu ana kadar. Bu oyuncuya teklif götürülmesinin bir tek sebebi olabilir, "Sen oynama, 7 maç daha forma giyme, sözleşmen uzamasın ve sezon sonunda boşa çık. Bunun etik davranmayla falan alakası yoktur. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na teklif götürülmüş. Bunu yapanları hem burada, hem de yurt dışında mahkemeye vereceğim. Aziz Yıldırım, "istiyorlarsa evrakları verelim" dedi.

İstiyoruz evrakları, göndersinler. Quaresma'ya sordum bu durumu, bilgim yok dedi. Başka bir niyetin varsa bilelim dedim. Ben evime geldim, evimden başka bir yerde oynamam dedi. Böyle olunca da Sözleşmesini uzattık. Sosa'nın Türkiye'den ne sebeple ayrıldığını herkes biliyor. Bize attığı mesajlar, kendi sosyal medyasından yazmış olduğu mesajlar ortadadır. Kim kimi transfer etmek istiyorsa etsin, bizi ne alakadar eder" dedi.



"MEHMET EKİCİ BİZE GELMEK İSTEDİ"

Mehmet Ekici transferine de değinen Fikret Orman, "Mehmet Ekici için bir girişimde bulunmadık. Mehmet Ekici, sezon sonunda sözleşmesinin sona erdiğini, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini bize bildirdi. Kız kardeşleriyle yurt dışında ben görüştüm. Beşiktaş'a gelmek istiyoruz diye ifadeleri var. Değerlendirdik. Bunun üzerine Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ekici'yle görüşülebileceğini ifade etti. Umut Güner, Mehmet Ekici ve babasıyla görüştü. Babası 'Biz Beşiktaş'a gelmek istiyoruz, Mehmet Ekici, Şenol Güneş'le çalışmak istiyor' dedi. Ancak Trabzonspor'dan iyi ayrılmak istediklerini ve Muharrem Usta'yla görüşmemizi söylediler. Biz de peki dedik ve Trabzonspor Kulübü'yle görüşüp anlaştık. Bizim için oyuncunun futbol hayatıyla oynadığımızı söylüyorlar. Mehmet Ekici şu anda Beşiktaş'ın kadrosuna zaten giremez. Bizim değerlendirmemiz önümüzdeki sezon içindi. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın. Bu saatten sonra Mehmet Ekici nereye istiyorsa gitsin. Bu ahlak çerçeveleri içerisinde olan bir oyuncuyla işimiz olmaz. Durumu bu noktaya getiren Mehmet Ekici ve babası. Beni en çok rahatsız eden şu; Quaresma, Beşiktaş'ın oyuncusu, Sosa; Milan'ın oyuncusu, Mehmet Ekici; Trabzonspor'un oyuncusu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın bunlarla ne alakası var. Bizim işimiz polemik değil, kimseyle kavga etmek değil. Fenerbahçe de sevdiğimiz bir camia. Biz Fenerbahçe'yle mücadelemizi burada pazar günü sahada vereceğiz. Yeneceğiz, yenileceğiz Bunu dışarıya çekmenin ne manası var. Eski bir divan kurulu toplantısında Aziz Yıldırım diyor ki; 'Hagi, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.' Şimdi diyor ki, 'Quaresma Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.' Beşiktaş'tan ayrılmak isteyenler olabilir mi, olabilir. Biz kimin kalmasını istiyorsak, o kalır. Biz kiminle devam etmek istiyorsak ediyoruz. Burası aile. Bizde giden oyuncular geri geliyor. Aile düzenimiz var burada, her şey sevgi üzerine kurulmuştur. Bizim oyuncularımızı transfer edebiliyorsa etsin. Fenerbahçe sevdiğimiz bir camia ama bunlar yakışmıyor. Herkes kendi işine baksın, kendi takımına, camiasına, marka değerine baksın" ifadelerini kullandı.



"TÜRK FUTBOLU GELİŞMEK ZORUNDA"

Türkiye'de sürekli 3 büyük takımın şampiyon olmasının sıkıcı olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Beşiktaş'ın başarılı olması bir şey ifade etmiyor. Türk futbolunun Trabzonspor'a Bursaspor'a ihtiyacı var. Diğer bütün güzide kulüplere ihtiyaç var. Son 30-35 senede Bursaspor dışında 3 takım şampiyon olmuş. Rekabetin olmadığı bir yerde, Türkiye'deki taraftarlar bile yurt dışındaki maçları izliyor. Beşiktaş dışında statlar bomboş. Burada yönetici camia kavgalarından çıkıp, finansal fair-play ve normal fair-play doğrultusunda hareket etmeli. Bir divan toplantısında bir tek konu Beşiktaş olabilir mi? Biz ne yaptık? Oyuncu transfer ediyoruz, paralarını zamanında ödüyoruz, mücadele ediyoruz. Biz göreve geldiğimizde Beşiktaş taraftarı, 'Masanın üzerine elinizi vurun, hakkımız yeniyor' diyordu. Bizim elimizi masaya vurduğumuzu gördünüz mü? Şimdi başladılar Beşiktaş'ı kayırıyorlar diye. Bakın bu sezonki maçlarımıza, Osmanlı maçında penaltımız, golümüz verilmedi. Tek kelime etmedik. Alanya'ya gittik, olmayan bir penaltı verildi, kırmızı kart verilmedi. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bu insanlar bizim hakemlerimiz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Böyle bir algı yaratmak kimsenin haddi değil. Trabzonspor'a hata oldu mu, oldu, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye hata oldu mu, olmuştur. Ama Yusuf Namoğlu gibi senelerce çizgisini belli eden namuslu bir adam var. Federasyon gitsin diyorlar. Federasyon niye gitsin, daha yeni gelmiş seçimle. Beğenmediğiniz bir nokta varsa gidin konuşun. Herkes işini çok iyi yaptı da bir tek hakemlere ve federasyona mı kaldı" dedi.



"BEŞİKTAŞ'I İSTEYEN DE OLUR, İSTEMEYEN DE"

Transferin endüstriyel futbolun içinde önemli bir yerde olduğunu söyleyen Orman, "Bize, bu takımdan bu gelmek istedi, demenin bir manası var mı? Beşiktaş'ın kadrosu belli. Türkiye'nin en dürüst teknik adamı var başlarında. Herkesi memnun eden futbol oynuyorlar. Bizim işimiz taraftarımızı mutlu etmek, kavga etmek değil. Saha içinde yaşananlar orada kalır, hepsi birbirleriyle arkadaş. Yöneticiler körüklememeli. Bizde oynamak isteyenler de olabilir, istemeyen de olabilir. Bunu açıklamak etik değil. Dönem dönem Şenol hoca da ifade eder, bizim çok eskiye dayanan bir abi-kardeş ilişkimiz var. Ben hocamı Şenol Abi diye çağırırım. Hocamızın konsantrasyonu Avrupa Ligi'nde ve ligde sonuna kadar gidebilmek. Gazetelere bakıyorum Portekizli bir hocayla ilgili görüşme yazılmış. Kim gitmiş görüşmüş. Ne hocanın, ne de bizim bir sıkıntımız yok. Hepimiz sezon sonunda şampiyonluğa odaklandık" diye konuştu.



"İNSANLARI SADECE SPOR MUTLU EDİYOR"

Aziz Yıldırım'ın, Yıldırım Demirören'in alacağını hibe etmesi gerektiğini söylemesi üzerine de konuşan Orman, "Yıldırım Demirören 5 yıldır federasyon başkanı. Bu 5 senede Beşiktaş 1 kupa aldı. Bu 1 kupayı alana kadar bu borç yok muydu. Yeni mi çıktı bu borç. Bugüne kadar Beşiktaş göçebe kuşu gibi orada burada oynarken, Yıldırım Demirören federasyon başkanı değil miydi? Ben polemiklere girmek istemiyorum. Dün maçta, taraftarlarımız Aziz Bey hakkında bağırdılar, çok üzüldüm. Bunlara gerek yok. Benim için yapılsa, ben de üzülürüm. Ben gidiyorum Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor statlarına, kimseyle hiçbir konuda karşı karşıya kalmıyoruz. Aziz Yıldırım senelerin spor adamı. Tanıdığımız bildiğimiz birisi. Bu gibi rencide edici konular toplumları geriyor. Türkiye'nin şu ortamında insanları tek mutlu eden şey spor. Gerek yok kavga ortamına" dedi.



"HERKESE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Yeni Malatyaspor'a 1 maçlığına Vodafone Arena'yı vereceklerini söyleyen Orman, "Bazı taraftarlarımız 86 yılında kalma işler için stadı vermeyin dedi. Kişiler hata yapar, kurumlar hata yapmaz. Bu denilenler üzerinden 30 sene geçmiş. Sahamız olmadığı zaman neler çektiğimizi biz biliyoruz. Biz büyük kulübüz, burası Beşiktaş. Bize ihtiyacı olan her kulübün yanında olmaya devam edeceğiz. Malatyaspor istedi, stadımızı verdik. Ne zaman istiyorlarsa gelsinler, bütün kulüplere yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.



"UEFA İLE 3 ANLAŞMAMIZ VAR"

Maddi olarak transfere bütçelerinin yettiğinin ancak UEFA'nın denetlemesi doğrultusunda hareket etmek zorunda olduklarını söyleyen Fikret Orman, "Paramız var, hamdolsun paradan yana sıkıntımız yok. Yalnız transfer dipsiz bir kuyu. Transferi yaptığınızın ertesi günü transfer bitiyor, yeni heyecanlar başlıyor. UEFA'yla 3 anlaşmamız var. Birisi kar anlaşması, diğeri bütçe anlaşması, sonuncusu da transfer anlaşması. Geçen sezon 20 milyon EURO zarar etme hakkımız vardı, çok altında kaldık. Bu sene 10 milyon Euro zarar edebiliriz. Şayet bu zararın üzerine çıkarsak, UEFA'ya 2 milyon Euro ceza ödememiz gerekiyor. Şimdi 1 milyon Euro'ya alacağınız oyuncu, UEFA'ya vereceğiniz 2 milyon Euro cezayla birlikte hesaplanacak. Gece gündüz çalışıyoruz. Taraftara şirin görünmek için onu bunu alacağız sonra işler kötüye gidecek. Her kulüp bundan zarar gördü. Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var mı? Bana göre yok. İstediğimiz ve ilgilendiğimiz oyuncular var, alamadığımız oyuncular da. Onları da seneye alacağız. Vodafone Arena'yı bitirdik, çok sevilen bir takımımız var, dün maçımızı kazandık ve taraftarlarımızı mutlu ettik" ifadelerini kullandı.



"TOLGAY VE OĞUZHAN'IN SÖZLEŞMELERİNİ UZATMAK İSTİYORUZ"

Orta sahanın iki önemli yıldızı Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un sözleşmelerini uzatmak istediklerini ifade eden Fikret Orman, "Gazete ve televizyonlarda Tolgay gitti, gidiyor haberleri var. Çok kabiliyetli bir oyuncu, sözleşmesini uzatma gayretindeyiz. Oğuzhan ve Tolgay'ın sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Diğer oyuncularımızla alakalı tek sıkıntımız, kadroda çok fazla şans bulamaması. Beşiktaş'ta oyuncuya git denilmez. Olcay bizim gözümüzün nurudur ve çok sevdiğimiz bir oyuncu. Olcay oynamak istiyor ama kadroda yer bulamıyor. Olcay'ın isteği üzerine oldu bu transfer. Burası Olcay'ın evidir ve bu kapı herkese açıktır. Geçen Trabzonspor maçında oynadığı kolbastıya, Trabzonsporlular kadar ben de çok sevindim. Çünkü oynuyor ve mutlu. Bizde şans bulamayan isimlere diyorum, gidin başka takımda oynayın ve geri gelin. Futbol oynadığın sürece gelişen bir oyun. Bazı oyuncular var gidebilir, bazıları kalabilir. Transferin bitmesine daha 8 saat var" dedi.



"SÜLEYMAN ABİ'Yİ UNUTMASINLAR, BEŞİKTAŞ'I ÜZMESİNLER"

Divan Kurulu seçiminin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Fikret Orman, "Divan Kurulu seçimi yapılacak. Beşiktaş'ı temsil edenler Beşiktaş'tan bir şey almayacak, Beşiktaş'a verecekler. Mahkeme kapılarına gitmekle falan olmaz. Taraftarın umurunda mı sanki bu. Tevfik Yamantürk aday olacakmış. Beşiktaş'a bir şeyler katacak bir insandır, bu nedenle de çok sevindim. Ama divanı kilitlemenin manası yok ki. Burası Beşiktaş'ın temsil yeri. Süleyman Abi'yi unutmasınlar, Beşiktaş'ı üzmesinler diyorum.



VODAFONE ARENA'DA İLK FENERBAHÇE MAÇI

Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak da konuşan Orman, "Ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi ilk kez bu stadımızda ağırlayacağız. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Bütün Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe'yi bu statta görmekten dolayı mutlu olacaktır. Fenerbahçe gelecek ve maçını yapacak. Kupa maçı, kazanılır, kaybedilir. Ne Fenerbahçe Beşiktaş'ı, ne de Beşiktaş Fenerbahçe'yi ilk kez yenecek. Beşiktaş açısından öncelik ligdir, ardından Avrupa Ligi, sonra da Ziraat Türkiye Kupası'dır. Bizim yöneticilerimiz nasıl ağırlandıysa, biz de öyle yapacağız. Bizim yöneticilerimizin orada elini dahi sıkmamışlardı hatırladığım kadarıyla, ama biz bunu yapmayacağız. Güzel hatıralarla kalan bir maç olacaktır. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. 2012 yılından bu yana birlikte hareket ederek Beşiktaş'ı bir yerlere getirdik. Nereden nereye geldik, Beşiktaş'a yakışan bir şekilde hareket edeceğiz. Dün pazartesiydi ve neredeyse 30 bin kişiye yakın taraftar önünde oynadık. Biz de onlara layık olmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I KARDEŞ YAPTIK!"

Taraftar yasağının kalkması konusunda öncü olduklarını söyleyen Fikret Orman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi de hamdolsun Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kardeş yaptık. Onlar da birbirlerinin haklarını korumaya başladı. Daha Türk Futbolu için ne yapacağız! Kulüpler Birliği'nde gündemde seçim konusu yok. Fenerbahçe dışında seçim isteyen yok. Zaten Fenerbahçe, başkanlık makamıyla değil, asbaşkanlık makamıyla temsil ediliyor. Bunu da bir gözden geçirmek gerekiyor."