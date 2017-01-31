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Hamit Altıntop Bundesliga'ya transfer oldu

  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 20:50 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 20:52
Hamit Altıntop Bundesliga'ya transfer oldu
Hamit Altıntop Bundesliga'ya transfer oldu

Hamit Altıntop'un yeni takımı belli oldu. Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop, Bundesliga ekibi Darmstadt 98'e imza attı. Alman kulübü transferi resmi olarak açıkladı

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Hamit Altıntop yeni takımına imzayı attı.
Eski Galatasaraylı Hamit Altıntop, Almanya Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98'e transfer oldu. Alman kulübü transferi resmi olarak açıkladı.
Darmstadt'a transfer olan Hamit, "Darmstadt neler yapabileceğini kanıtlamış bir takım, sabırsızlanıyorum" dedi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçip Alman kulübüne imzayı attı. Hamit ocak ayının ortasında Galatasaray'dan, sözleşmesi feshedilerek, ayrılmıştı.


Hamit Altıntop'un ismi Göztepe ve Çaykur Rizespor ile de anılmıştı.

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