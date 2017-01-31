X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Mersin İdmanyurdu'na 1 günlük teknik direktör
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Mersin İdmanyurdu'na 1 günlük teknik direktör

AA
  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 14:33
Mersin İdmanyurdu'na 1 günlük teknik direktör
Mersin İdmanyurdu'na 1 günlük teknik direktör

Mersin İdman Yurdu dün anlaştığı teknik direktör Ümit Turmuş'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu, dün anlaştığı teknik direktör Ümit Turmuş'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kulüp başkanı Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turmuş'un kendisini aradığını ve gelen tepkiler üzerine kulübün önünü açmak için ayrılma kararı aldığını söyledi.

Amaçlarının kulübü daha iyi yerlere getirmek olduğunu belirten Tekin, "Ümit hoca kendisi aradı, 'Kulübün önünü açmaya her zaman hazırım. Tepkilerden sonra bu kulüpte çalışamam.' dedi. Biz de karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

Tekin, teknik sorumlu Memduh Özbalta ile yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.