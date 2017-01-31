Pato da Çin'i tercih etti

Son olarak İspanyol temsilcisi Villarreal'de forma giyen Brezilyalı golcü, Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Quanjian'a transfer oldu.

Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Quanjian, Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato'yu kadrosuna kattı.

Çin basınında yer alan haberlerde, Tianjin Quanjian 27 yaşındaki Brezilyalı Pato'yu renklerine bağladı. Çin ekibinin bu transfer için İspanyol ekibi Villarreal'e 18 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.

Sosyal medya hesaplarından Çin temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Fabio Cannavaro ile fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki Pato ise, "Tianjin Quanjian ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Pato böylece Oscar, Carlos Tevez ve Axel Witsel'den sonra bu transfer döneminde Çin'in yolunu tutan 4. yüksek profilli oyuncu oldu.

Brezilyalı oyuncu, Villarreal ile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

2007-2012 yıllarında formasını giydiği İtalya'nın Milan takımında attığı gollerle dikkati çeken Pato, ülkesinin Internacional, Corintians ve Sao Paulo ile İngiltere'nin Chelsea ekiplerinde de forma giydi.