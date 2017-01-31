Şenol Güneş: Ayrıştırıcı olmam

“Birbirini ayrıştıran, propaganda yapılan konulardan kaçmaya çalışıyorum. Seyircimiz takıma destek olmaya çalışıyor ancak olumsuzluk varsa doğru bulmam. Hiçbir kulüp başkanına olumsuz tezahürat yapmasınlar.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası hem 90 dakikaya hem de spor gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte satır başları:

Farklı kazanmamız onların kötü olduğunu, bizim için de her şeyin iyi olduğunu göstermez. Oyuna tamamen hakimdik. Bizim için güzel bir akşam oldu.

Cenk daha iyisini yapan bir oyuncu. Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bugün (dün) iyiydi, daha iyi de olabilir. Potansiyeli var. Daha hareketli olması gerekiyor. Takım için de 'mükemmel' dersek duvara vururuz. Yarınki maç daha zor olabilir.

(Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine...) Birbirini ayrıştıran, propaganda yapılan konulardan kaçmaya çalışıyorum. Seyircimiz takıma destek vermeye çalışıyor. Olumsuzluk varsa doğru bulmam. Hiçbir kulüp başkanına olumsuz tezahürat yapmasınlar.

(Aykut Kocaman'ın hakemi eleştiren açıklamalarının hatırlatılması üzerine) Penaltı pozisyonunda topun dize vurduğunu gördüm. Faul dediği pozisyon faul değildi. Üç maçtır hakemlerin lehimize olduğunu görmedim. Saha içinde kalmaya çalışacağım. Hep gerginlikten bahsediyoruz. İnsanlarımızı ayrıştırıyoruz.

TOSİC'İN ŞANSSIZLIĞI

Konyaspor'un tek golü Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic'ten geldi. Rangelov'un ara pasını engellemek isteyen Tosic'in ters vuruşu, kaleci Fabricio'yu terse yatırdı. Beşiktaş, son iki sezonda dört kez kendi ağlarını havalandırırken, üç golü Sırp futbolcunun atması dikkat çekti.



"AZİZ BAŞKAN BİZİ BIRAKMA"

Atiker Konyaspor karşısında kolay bir galibiyet alıp liderlik koltuğuna kurulan Beşiktaş taraftarlarının keyfi yerindeydi. Skor 3-0 olduktan sonra şampiyonluk tezahüratları yapan siyahbeyazlılar, geçtiğimiz günlerde "Quaresma, Fenerbahçe'ye gelmek istedi" diyen ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin başkanını da unutmadı. Beşiktaş tribünleri, "Aziz Yıldırım bizi bırakma, büyük başkan bırakma" şeklinde tezahürat yaptı.

TARAFTARDAN KÜFRE GEÇİT YOK

Beşiktaşlılar pazartesi günü oynanan maçta, takımı yalnız bırakmadı. 26 bin kişinin izlediği maçta takımı "Lider buraya" tezahüratıyla çağıran taraftarlar küfreden bir grubu da susturdu.





45

Beşiktaş, Vodafone Arena'da çıktığı 18 karşılaşmada da gol attı. Kartal, söz konusu mücadelelerde 45 kez ağları havalandırdı.

5

Bu sezon lig maçlarında kalesinde 2 golden fazlasını görmeyen Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçında 5 gol birden yedi. Yeşil-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde de Shakhtar'a 4-0 yenilmişti.