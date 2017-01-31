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o yıldıza imza attırdı

  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 12:55 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 13:20
Trabzonspor o yıldıza imza attırdı
Trabzonspor o yıldıza imza attırdı

, Napolili futbolcu i'yle ön protokol imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden de bir büyük hamleye daha imza attı.

Bordo mavili ekip, Napoli'de forma giyen i'yle ön protokol imzaladı. Oyuncunun kulübü Napoli ile de anlaşma sağlanamazsa Faslı yıldız sezon sonunda Trabzonspor'a gelecek.

İtalyan ekibinde şans bulamayan 26 yaşındaki yıldızın yıllık 1.8 milyon Euro istediği, pazarlıkla rakamın makul seviyeye çekildiği bildirildi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon takımı ile sadece 5 maçta toplam 40 dakika süre alabildi.

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