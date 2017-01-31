Trabzonspor o yıldıza imza attırdı

Trabzonspor, Napolili futbolcu Omar el Kaddouri'yle ön protokol imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor transferde bir büyük hamleye daha imza attı.

Bordo mavili ekip, Napoli'de forma giyen Omar el Kaddouri'yle ön protokol imzaladı. Oyuncunun kulübü Napoli ile de anlaşma sağlanamazsa Faslı yıldız sezon sonunda Trabzonspor'a gelecek.

İtalyan ekibinde şans bulamayan 26 yaşındaki yıldızın yıllık 1.8 milyon Euro istediği, pazarlıkla rakamın makul seviyeye çekildiği bildirildi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon takımı ile sadece 5 maçta toplam 40 dakika süre alabildi.