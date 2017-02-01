A Spor 14 aydır birinci

Spor yayıncılığının 14 aydır zirvedeki ismi olan A Spor, birinciliği kimseye bırakmıyor.

Sporseverlerin tercihi bu ay yine değişmedi. Kantar Media Ocak ayı ölçümlerine göre A Spor tüm kategorilerde en çok izlenen spor kanalı olarak, zirvedeki yerini korudu.

A Spor, 'sporun haber kanalı' kimliğinin yanı sıra, birçok müsabakaya ev sahipliği yaparak da yayıncı kuruluş olmanın tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların yanı sıra, maç öncesi-sonrası yayınları ve kupanın tüm renkli anlarını da sporseverler ile buluşturarak kupa atmosferini izleyicisine yaşatıyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi müsabakalarının yanı sıra A Spor, basketbolda Integral Forex Türkiye Kupası 8'li finalini de yayınlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray Odebank, Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Yeşilgiresun Belediye ve Pınar Karşıyaka gibi basketbolun devlerinin boy göstereceği müthiş mücadeleler

Şubat ayında A Spor'da ekrana gelirken, Türkiye Kupasını kazanacak takımı belli edecek dev final yine A Spor'da basketbolseverler ile buluşacak.