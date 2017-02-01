Antalyaspor'da çifte imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı 2 genç oyuncuya imza töreni düzenledi.

Antalya Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine daha önce anlaşılan İtalya'nın Serie B takımlarından Perugia'da forma giyen 20 yaşındaki Jean Armal Drole ve İsviçre Süper Lig ekibi Grasshoppers'ta forma giyen 19 yaşındaki Harun Alpsoy ile Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk katıldı.

ÖZTÜRK: "ANTALYASPOR'UN GELECEĞİNDE BÜYÜK EMEKLERİ OLACAK"



2 genç oyuncuyu kadrolarına kattığını ifade eden Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Harun'u İsviçre'nin Grasshoppers takımından bonservis bedeli ödemeden 4,5 yıllığına, Drole'ü de İtalya'nın Perugia takımından satın olma opsiyonlu olarak 6 aylığına kadromuza kattık. Eğer opsiyonu kullanırsak kendisiyle 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağız. İkisi de iki genç oyuncu. Başkanlığımda ilk kez kendimi bu kadar yaşlı hissediyorum. İnşallah Antalyaspor'un geleceğinde büyük emekleri olacak. Güçlü bir Antalyaspor oluştururken, gerçekten bunun altyapısında iyi rolleri olacak. Gençleştirme operasyonunda Antalyaspor'u daha da ileriye taşımış bulunuyoruz" dedi.

DROLE: "ANTALYASPOR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"



19 yaşındaki kanat oyuncusu Fildişi Sahilli Drole, "Antalyaspor'dan bana çok iyi bir teklif geldi. Başkan bana projelerinden bahsetti. Bana sunulan projeden oldukça mutlu oldum ve kabul ettim. Benim de ileride hayallerim var. Bu hayaller doğrultusunda bu projede yer almak istiyorum. Öncelikli hayalim Antalyaspor'a hizmet etmek. Antalyaspor isminin daha yukarılara gelmesine katkıda bulunmak. Bunun dışında da lig sonunda ya da ileride fırsat bulursam Antalyaspor ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.

ALPSOY: "TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI FORMASINI GİYMEK İSTİYORUM"



Orta sahada oynayan 19 yaşındaki Harun Alpsoy ise, "Antalyaspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Bana şans verildiği için başkana teşekkür ederim. Milli takım içinse kimseyle konuşmadım ama tek düşündüğüm Türkiye Milli Takımı'yla oynamak. Benim isteğim bu yönde olacak" ifadelerini kullandı.