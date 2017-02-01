Başakşehir'e gençlik aşısı

Medipol Başakşehir, U-21 takımında forma giyen 1998 doğumlu Oktay Bala ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, bir yandan zirve mücadelesi verirken diğer yandan da altyapıda gelecek vaat eden isimlerle sözleşme yapmayı sürdürüyor.



Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir'de, U-21 takımında forma giyen 1998 doğumlu Oktay Bala ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.



Oktay Bala, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında oynayabiliyor. Öte yandan kulüp, futbolcunun kontrolleri sonrası mukaveleye imza attı.