Benfica'dan ders niteliğinde transfer politikası

Transfer dönemlerinde ödenen bonservis bedelleri hesaba katıldığında, son 3 sezonun en karlı kulübü Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Benfica, 2016-17 kış transfer döneminin kapandığı Avrupa futbolunda, son 3 sezonda takımdan gönderdiği oyuncuların bonservis bedelleri sayesinde 223,3 milyon avro kar sağladı.

Benfica, UEFA'nın finansal fair play kuralları nedeniyle zor günler geçiren Türk kulüplerine örnek teşkil etti. Trabzonspor, bonservis anlamında gelir-gider tablosunda, Türkiye'de "Dört büyükler" olarak adlandırılan takımlar arasında söz konusu dönemi en fazla zararla kapatan kulüp oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da zararlı çıktığı dönemde Beşiktaş, "Dört büyükler" arasında bu alanda kara geçen tek kulüp olarak dikkati çekti.