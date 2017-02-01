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Çin takımları transfere doymuyor

AA
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 10:37
Çin takımları transfere doymuyor
Çin takımları transfere doymuyor

Changchun Yatai, Watford'un Nijeryalı golcüsü Ighalo'yu renklerine bağladı.

Çin Süper Lig ekiplerinden Changchun Yatai, İngiltere'nin Watford takımından Nijeryalı golcü Odion Ighalo'yu kadrosuna kattı.

Watford'un internet sitesindeki açıklamada, Changchun Yatai ile yapılan görüşmelerin ardından Ighalo'nun transferine onay verildiği ve Nijeryalı futbolcunun 3 sezon boyunca Çin temsilcisinde forma giyeceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Changchun Yatai, 27 yaşındaki oyuncu için Watford'a 20 milyon sterlin (Yaklaşık 95 milyon lira) bonservis bedeli verecek.

Watford'da çıktığı 100 maçta 40 kez ağları sarsan Nijeryalı futbolcu, takımının 2014-2015 sezonunda Premier Lig'e çıkmasında golleriyle önemli rolü üstlenmişti. Ighalo, Nijerya Milli Takımı'nda ise 10 maçta 3 gole imza attı.

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