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Drogba'dan Galatasaray açıklaması

  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 22:22 Güncelleme Tarihi: 1.2.2017 01:56
Drogba'dan Galatasaray açıklaması
Drogba'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinde Didier Drogba, sosyal medya aracılığı ile Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olacağı yönündeki iddialara açıklama getirdi.

Galatasaray'da 1,5 sezon forma giyen Didier Drogba, Twitter hesabından Türkçe metinle bir açıklama yaptı. Son dönemde sarı-kırmızılı takımla adı anılan Fildişili yıldız, kendisini isteyen yöneticilerden fazla talepte bulunduğu için transfer gerçekleşmediğini, bunlar yalan olduğunu ve transfer görüşmesinin olmadığını söyledi.

İşte Drogba'nın açıklaması

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