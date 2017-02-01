Drogba'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinde Didier Drogba, sosyal medya aracılığı ile Sarı-Kırmızılı kulübe transfer olacağı yönündeki iddialara açıklama getirdi.

Galatasaray'da 1,5 sezon forma giyen Didier Drogba, Twitter hesabından Türkçe metinle bir açıklama yaptı. Son dönemde sarı-kırmızılı takımla adı anılan Fildişili yıldız, kendisini isteyen yöneticilerden fazla talepte bulunduğu için transfer gerçekleşmediğini, bunlar yalan olduğunu ve transfer görüşmesinin olmadığını söyledi.



İşte Drogba'nın açıklaması



