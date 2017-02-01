Erciyesspor'da kayyumdan olağanüstü kongre

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta eksi 1 puanla en alt sırada bulunan Kayseri Erciyesspor'un kayyum heyeti, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı.

Kayseri 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10 Ocak 2017'de atanan kayyum heyeti, bugün yaptığı toplantıda 18 Şubat Cumartesi günü kongre yapılmasını kararlaştırdı. Kulüp tesislerinde yapılacak genel kurul, çoğunluk sağlanamazsa 25 Şubat Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde tekrarlanacak. Genel Kurul'da yeni yönetim, denetim ve disiplin kuralları için seçim yapılacak.