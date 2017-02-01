"İhale imzalandı bitti"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Naklen yayın ihalesinde kur 3.26'ya sabitlenirse imza atmam" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yanıt verdi.

NTV Spor canlı yayınına katılan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe divan kurulunda, "İhale bedelini 3.26'ya sabitlemeye çalışıyorlar. Ben imza atmam" diyen Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği Vakfı başkanlık olduğun andan itibaren yayın ihalesi 2014 Ağustos ayında çalışmaya başladığımız bir projedir. Sayısız yurtdışı seyahati yaptım. Londra ağırlıklı ve dünyada yayın ihalesinin en büyük olduğu ülke Premier Lig. Bu işi nasıl büyüttüklerine, planlamasını nasıl yaptıklarına uzun kafa yorduk. Dolayısıyla bunlarla yaptığımız işbirliği neticesiyle biz bu işi bu noktaya getirdik. Kulüpler Birliği Vakfı 18 kulüp bir şekilde temsil ediliyor geldiğimizden beri. Marka değerini elimizden geldiği kadar yukarı çıkarmaya çalıştık. Üç, deplasman yasağını kaldırdık. Yayın ihalesine bunların hepsinin direk faydası var. Şu an Türkiye'de hepimizin yaşadığı veya bir ihale için yaşanabilen tüm olumsuzluklar yaşandı ve yine de KDV dahil 600 milyon dolara geldi. Ben ilk söylediğimde hayır bulamazsınız bu rakamı dendi. Bugün KDV hariç 500 milyon doların yarısı dolar yarısı TL. 600 milyon dolarlık neticeye ulaştırdığımız bir yayın ihalesinde Aziz Bey önce Kulüpler Birliği Vakfı'na teşekkür etmeli, haksızlık yapmamalı, arkasından yayıncı kuruluşa ve TFF'ye teşekkür etmeli. Aziz Bey'in verdiği kurda da bir yanlışlık var. Yayıncı kuruluşun şu anda bizden beklediği biz 21 Kasım'dı ihale tarihi ve kur 3.36'ydı. Dolayısıyla şartname ile ihale süreci arasındaki 3.26'ye gelmesinde destek olunmasını istediler. 10 kuruşluk fark zannediyorum yıllık 30-35 milyon TL yapıyor kulüp başına 2 milyon TL'ye gelir." dedi."







KENDİSİ ALSAYDI..."



"Bu yayın ihalesi Türk futbolu için devrim niteliğindedir ve kimsenin hafife almasına müsaade etmem" diyen Göksel Gümüşdağ, "Ben 2 senedir uğraşıyorum bu işle. Biz yayıncı kuruluşa destek olmalıyız. 5 sonra 1 milyar dolara çıkarmak istiyorsak destek olmak zorundayız. Ben kulüpleri tek tek ziyaret ettim imzaları aldım Aziz Bey'i de ziyaret ettim. Kendi bileceği şeydir imzalar imzalamaz. Hukuki süreç başlar, bir kulüp imzalamadı diye yayın ihalesi iptal olmaz. Zaten yayın ihalesinin tüm toplantılarında Fenerbahçe temsil edildi. İhale bitti imzalar atıldı. Hatta Katar devletine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vermiş olduğu garantörlük, destekle bu yatırımı yaptılar. Dolayısıyla buradan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum bir kez daha. İhale ile ilgili süreç bitti ama bizim işimiz bitmedi. Amerikan futbolunda bir süper kupa var. THY 30 saniyesi için 4 milyon dolarlık bir anlaşma yapmaya çalışıyor ve sırada 25 kişi var. İşte pazarlama olarak bunu yapabilmemiz lazım. Böyle bir eleştiri yapmasını çok haksız buluyorum. Madem beğenmiyordu ihaleye katılsaydı kendisi alsaydı daha iyi bir rakamla Aziz Bey." şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM: "İMZA ATMAYIZ"



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Göksel Gümüşdağ'ın NTVSpor'da yaptığı açıklamalara canlı yayına bağlanarak cevap verdi. Kur farkı nedeniyle oluşacak zarar nedeniyle şartnameye imza atmama tarfında olduklarını belirten Aziz Yıldırım, "Göksel bey ile çalışmalar yaptılar, bu ihale yaparken 4 büyük takımdan birilerinin bu ihaleye katılmasını istedim, Ürün kulüplerin ürünü ama biz pazarlayamıyoruz. Bu ihaleden kaynaklanan bir fark varsa, biz bunu öderiz ama mesele bu değil. Bu anlaşma ne zaman geçerli? Ben iş adamıyım. 1 Haziran'dan itibaren bu yapılan ihale hayata geçecek. Kur olarak baktığımız zaman 3.26 TL'ye imzalayacağız, ama kura baktığınız zaman 3.36. Burada bir fark var. Bu hadise 1 Haziran'da başlayacak. 1 Haziran'da kur 4 TL olursa, bu sözleşmenin 4 TL üzerinden yürürlüğe girmesi gerekmiyor mu? Peki kur 3 TL'ye düşerse yayıncı kuruluş, bu kur 3 TL oldu; yeniden sözleşme yapalım diyecek mi?" dedi.







GÜMÜŞDAĞ: "İHALEDE ŞEFFAFLIK ÇOK NET"



Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesinde şartname hazırlanırken 18 kulübün temsilcisinin görüşlerinin alındığını belirterek, "Şartnamede şu yazıyor; ihale günü rakam neyse; sözleşme yürürlüğa girdiğimiz kur neyse o zamanın kurundan hesap edilecek. 18 kulüp, şartname açıklandığı zaman 18 kulüpten temsilci vardı. İhalede şeffaflık çok net. Burada sizden arkadaşlar da var. Hukuki olarak elinizden geleni yapabilirsiniz. Şartname neyse bu şekilde devam ediyoruz. Şartnamenin üzerinde çalışırsanız daha iyi anlarsınız. Kanun var, en geç 6 ay önceden bu ihaleyi yapmak zorundasınız diyor. . Kulüpleri de yayıncı kuruluşu da düşünmek zorundayız. Siz de biliyorsunuz ki bugün bu fiyatların üzerinde bir rakam hiçbir teklif gelmedi, gelemez de. İhale imzalandı bitti. Eğer şartnamede katılmadığınız maddeler bulunuyorsa şikayet hakkınız bulunuyor." ifadelerini kullandı.