Kayserispor'a bir forvet daha: Ryan İsaac Mendes

Kayserispor, transferin son gününde yaptığı atakla, forvet hattını Fransa’nın Lille takımından 27 yaşındaki santrfor Ryan İsaac Mendes ile güçlendirdi. Sarı kırmızılı oyuncu, ayağının tozuyla geldiği Fransa’dan 3.5 yıllık imza attıktan sonra antrenmanlara başladı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Yeşil Burun Adaları milli takımında 11 kez forma giyen, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille de forma giyen Ryan Isaac Mendes'in hem forvet hem de sağ kanatta oynadığına dikkati çekerek, "Şu anda, hem lig hem de kupada mücadelemiz sürüyor. Takımda forvet oyuncusu olarak Welliton ve Umut Bulut vardı. Ara transferde forvet özelliği olan Varela ile Mendes'i de renklerimize kattık. Böylece her mevkide rekabet içinde olacak futbolculardan oluşan bir kadroya kavuştuk" dedi.

Bu arada, Afrika Kupasından dönen Samba Sow'da sarı kırmızılı ekibin Gençlerbirliği ile Ziraat Türkiye Kupasında oynayacakları maçın antrenmanlarına katıldı. Cezası biten Mabila ile birlikte Kayserispor'da, kupa öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan, Kayserispor yönetiminin protokol ziyaretleri sürüyor. Kulüp başkanı Erol Bedir'le birlikte yönetim kurulu üyeleri Ticaret Odasınına ziyaret ederek, maddi ve manevi destek istedi. KTO Meclis başkanı Ömer Gürsoy'da yapılan meclis toplantısında, üyelere, sarı kırmızılı kulübe katkı yapılmasını istedi