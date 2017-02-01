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Real Madrid genç oyuncuyu kiraladı

AA
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 10:33
Real Madrid genç oyuncuyu kiraladı
Real Madrid genç oyuncuyu kiraladı

Brezilya ekibi Cruzeiro, Real Madridli Lucas Silva'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cruzeiro, eski oyuncusu Real Madridli Lucas Silva'yı 1,5 sezonluğuna kiraladı.

Real Madrid'in internet sitesindeki açıklamada, Cruzeiro ile yapılan anlaşmanın ardından Silva'nın 1,5 sezon boyunca kiralık olarak Brezilya temsilcisinde forma giyeceği belirtildi.

Real Madrid'e iki sezon önce 13 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Cruzeiro'dan transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon hiçbir karşılaşmada görev almadı.

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon, sağlık kontrolünde kalp ritim bozukluğu saptanmasının ardından Brezilyalı oyuncuyu geçen sezon kiralamaktan vazgeçmişti.

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