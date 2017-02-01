Trabzonspor bu sefer daha az harcadı

Sezon başında 7 oyuncuyla toplam 11 milyon 780 bin avro bonservis bedeli karşılığında anlaşma yapan Karadeniz ekibi, ara transferde ise 5 oyuncuyu 3 milyon 300 bin avroya kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümüne yeni transferlerinin de katkısıyla iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, ara transfer döneminde sezon başına oranla daha az bonservis bedeli ödedi.

Ligin ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamlayarak zirvenin uzağında kalan bordo-mavililer, sezon başında, Güney Koreli Hyun Jun Suk, Slovakya'dan Matus Bero ve Jan Durica, Arjantinli Luis Ibanez, Kolombiyalı Fabian Castillo, Nijeryalı Ogenyi Onazi ve Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev olmak üzere 7 oyuncuyu toplam 11 milyon 780 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Ligin ikinci bölümünde 3 maç üst üste kazanan Karadeniz ekibi, ara transferde ise Arjantinli Emmanuel Mas, Portekizli Joao Pereira, Beşiktaş'tan Olcay Şahan, Cezayirli oyuncu Carl Medjani ile Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega olmak üzere 5 oyuncuyu toplam 3 milyon 300 bin avro bonservisle renklerine bağladı.

Medjani ve Pereira için bonservis bedeli ödemeyen Karadeniz ekibi, Olcay Şahan'ı ise 200 bin avroya kadroya dahil etti. Bordo-mavililer, Akhisar Belediyespor'dan aldığı Hugo Rodallega için 1 milyon 600 bin avro, San Lorenzo'dan transfer ettiği Mas için de 1,5 milyon avro harcadı.

ARA TRANSFERİN BEDELİ CASTILLO VE ONAZI'DEN DÜŞÜK

Trabzonspor'un, ara transferde kadrosuna dahil ettiği 5 oyuncuya ödediği ücret, sezon başında aldığı Castillo ve Onazi'nin her birine ödenenden düşük kaldı.

Ara transferde kadrosuna kattığı oyunculara 3,3 milyon avro bonservis bedeli ödeyen bordo-mavililer, Castillo ve Onazi için 3 milyon 500 biner avro dolayında para ödemişti.

WARIS VE CARDOZO ÖRNEKLERİ KALMADI

Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun ardından transferde daha az para harcarken, Waris ve Cardozo gibi yüksek bonservis bedelli transferlerden de vazgeçti.

Karadeniz ekibi, Ganalı oyuncu Waris'i 6 milyon avro, Paraguaylı Cardozo'yu da 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

SON 3 SEZONUN EN AZ ÜCRETİ

Trabzonspor, transferde son 3 sezonun en az bonservis bedelini bu sezon ödedi.

Bordo-mavililer, 2014-2015 sezonunda 23 futbolcuya toplam 34 milyon 20 bin avro bonservis öderken, geçen sezon ise 15 milyon 850 bin avro harcamıştı.

Karadeniz ekibi, bu sezon yaptığı tüm transferleri toplam 15 milyon 80 bin avro karşılığında gerçekleştirdi.

BU SEZONKİ TRANSFERLER

Trabzonspor'un bu sezon yaptığı transferler ve bu oyuncuların bonservis bedelleri şöyle:

Sezon başı: Hyun Suk Juk (kiralık-750 bin avro), Matus Bero (2,5 milyon avro), Luis Ibanez (1,4 milyon avro), Castillo (3,63 milyon avro) Ogenyi Onazi (3,5 milyon avro), Jan Durica (Bedelsiz), Ramil Sheidaev (Bedelsiz)

Ara transfer: Emmanuel Mas (1,5 milyon avro), Joao Pereira (bedelsiz), Olcay Şahan (200 bin avro), Carl Medjani (bedelsiz), Hugo Rodallega (1 milyon 600 bin avro)