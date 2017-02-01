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Trabzonsporlu Furkan'ın talihsiz sakatlığı

AA
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 13:03
Trabzonsporlu Furkan'ın talihsiz sakatlığı
Trabzonsporlu Furkan'ın talihsiz sakatlığı

Trabzonspor'un genç kalecisi Furkan Taş'ın, buzlanma nedeniyle yolda yürürken düştüğü ve sol dizinden sakatlandığı bildirildi.

Trabzonspor'un genç kalecisi Furkan Taş'ın, kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yolda yürürken düştüğü ve sol dizinden sakatlandığı bildirildi.

Dünya Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ve bordo-mavili futbolcu Yusuf Yazıcı ile okul takımının da o dönemde kaptanlığını yapan genç kalecinin, buzlanma nedeniyle yolda yürürken dengesini kaybederek düştüğü belirtildi.

Kulüp asbaşkanı Dr. Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Ofspor'a kiralık verdikleri ancak daha sonra geri aldıkları 19 yaşındaki kalecinin MR'ının çekildiğini belirterek, "Sol dizinde patella kemiğinde kırık tespit edildi. Altı hafta dinlenmesi gerekiyor." dedi.

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