Cenk Tosun Avrupa’yı sallıyor!

Süper Lig’de 15 kez fileleri havalandıran Beşiktaşlı futbolcu, Avrupa’nın majör liglerinde en golcü isimler arasında 5. sırayı almayı başardı

Konyaspor ağlarını üç kez sarsarak, gol sayısını 15'e çıkaran ve krallık yarışında zirvedeki yerini biraz daha sağlama alan Cenk Tosun, bu performansıyla Avrupa'da da ses getirdi. Kariyerinin en skorer lig performansını sergileyen Cenk, Avrupa'nın majör liglerindeki (İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya) en golcü isimler arasında beşinci sırayı almayı başardı. İlk sıraya 20 golle PSG forması giyen Cavani kurulurken, 18 golle Lyonlu Lacazette ikinci, 16 golle Dortmundlu Aubameyang ve Barcelonalı Luis Suarez üçüncü oldu. 15 maçta 13 golü bulunan Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ise Cenk'in ardından 6. sırada yer aldı. Cenk Tosun, 1609 dakikada 15 gole ulaşırken, her 107 dakikada bir rakip ağları sarstı. Kullandığı 36 şutun neredeyse yarısını golle sonuçlandıran yıldız futbolcu, 2 de asist yaptı.



TOSİC İMZALADI İDDİASI

Sırp basını gösterdiği performansla Beşiktaş savunmasının değişmez ismi olan Dusko Tosic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2020'ye kadar uzattığını iddia etti. 32 yaşındaki futbolcu ülkesinde dikkat çeken açıklamalara da imza attı:

Şampiyonlar Ligi'ne odaklandığımız için Başakşehir, uzun süre ligde lider kaldı. Şampiyonlar Ligi serüveni bitince lige odaklandık ve liderliği devraldık. Şampiyonluğu son haftalara kalmadan garantilemek istiyoruz.

Beşiktaş taraftarıyla aramda özel bir bağ oluştu. Atkılar sallayıp, adımın geçtiği şarkılar söylüyorlar. Şu anki durumumdan çok memnunum.



Marcelo: Babam bizi terk edince, bayram yaptım

Marcelo, hüzünlü ve sorunlu geçen çocukluk günlerini Beşiktaş Dergisi'nde anlattı. Brezilyalı yıldız, "Küçükken tüm günümü ayak voleybolu, plaj topu ve futelama ile geçirirdim. Ancak babam buna şiddetle karşı çıkardı. Taa ki ben 15 yaşıma gelinceye dek. O gün ben bayram yaptım. Çünkü babam evi terk etmişti. Babamın beni yetiştirme tarzı öylesine berbattı ki, sayesinde çok iyi bir baba olmanın tüm şifrelerini çözdüm. Kendi babam bana nasıl davrandıysa ben çocuklarıma tam tersini yapıyorum" dedi.



Ba, 1 Mart'ta sahada

Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'a gelen Demba Ba, tedavi sürecini tamamlamak amacıyla yeniden AB D'ye de gitti. Senegalli forvetin, 1 Mart tarihinden itibaren Beşiktaş'la antrenmanlara başlayacağı belirtildi.