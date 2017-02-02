CAS, A Milli Takımın yıldız oyuncusu Bayer Leverkusenli Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verdi

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı. Trabzonspor, Hakan'ı sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA'ya şikayet etmişti. Bunun üstüne CAS'a başvuran Çalhanoğlu, davayı durdurmuştu. Ancak, CAS'ta görüşülen dava bugün sonuçlandı ve milli oyuncu 4 ay sahalardan uzak kalma cezası aldı.



CAS ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesine karar verdi.







LEVERKUSEN'DEN TEPKİ

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) temsilcisi Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Hakan Çalhanoğlu'na verilen futboldan 4 ay men cezasının, oyuncu ve kendileri için ağır bir darbe olduğunu söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Völler, Bayer Leverkusen için hiçbir şekilde makul olmayan kararı, üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

BİZİM İÇİN DARBE

Olayın, Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen'e transfer olmadan önceki süreçte gerçekleştiğine dikkati çeken Völler, "Bu karar, Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Sezonun uzun bir döneminde çok önemli bir oyuncumuz, takımdan eksik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade ise kararın, taraflar arasında yer almayan kırmızı-siyahlı kulübü ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, "Maalesef bunu kabul etmekten başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

CAS'IN DEĞERLENDİRMESİ: SÖZLEŞME İHLALİ

CAS'ın cezasının ardından Hakan'ın sezonu kapattığı hatırlatılan kulübün açıklamasında, milli futbolcunun söz konusu dönemde Karlsruher'de oynarken Trabzonspor ile anlaştığı ve bu sırada reşit olmadığı bilgisi verildi. Buna rağmen Hakan'ın Karlsruher takımıyla sözleşmesini uzattığı ve sonraki süreçte Hamburg'a transfer olduğu kaydedildi. CAS'ın bu durumu, futbolcunun Trabzonspor ile yaptığı sözleşmeyi ihlali olarak değerlendirdiği için ceza verdiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, 2014'te Hamburg'dan 14,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Bu sezon iyi bir performans yakalayan Hakan, Bundesliga'da forma giydiği 15 maçta 6 gol attı.