Kupa maçı Fenerbahçe için sezon finali

Bir SABAH Spor klasiği olan Serbest Kürsü’de dün Beşiktaş’ın performansını ve Aziz Yıldırım’ın açıklamalarını değerlendiren usta yazarlar, bugün de Türkiye Kupası’nda oynanacak dev mücadeleyi masaya yatırdı. Ayrıca Galatasaray ve Trabzonspor’un genç yıldızı Yusuf Yazıcı da kürsünün ana maddelerinden biri oldu. İşte SABAH yazarlarının görüşleri:

Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Türkiye Kupası'nda tek maçlı elemede, açık kanalda paylaşacak. Maç öncesi iki takımın durumunu nasıl görüyorsunuz?



MURAT ÖZBOSTAN: Kupa maçı tek maç.. Ne Beşiktaş ne de Fenerbahçe favori.. Fenerbahçe moralsiz olabilir ama sarı-lacivertli takım dip yaptığı zaman bir anda da tavan yapabiliyor.. Yani Fenerbahçe bu tek maçı kazanıp tur atlayabilir.. Beşiktaş'ın saha avantajı var.. Hepsi o kadar.. Ortada bir mücadele olacak.. Uzatmalara gitme ihtimali de yüksek..



GÜRCAN BİLGİÇ: Kayserispor yenilgisi ile şampiyonluk umutlarının zayıflaması, bu maçı Fenerbahçe için sezonun finali haline getirdi. Ligden sonra kupadan da elenirse, hele bu en ciddi rakibi haline gelen Beşiktaş'a karşı olursa, kalan haftalarda herkesi çok zor günler bekler. Aziz Yıldırım bunun farkında olarak Advocaat ile de görüşecektir, oyuncularla da. Belki de bu sezon vazgeçtiği prim uygulamasına geri bile dönebilir. Çünkü kızgın taraftarını artık susturacak inandırıcılığı da yok. Fenerbahçe'nin bu sezon tüm zor maçları iyi oynadığı düşünülürse, gerçek bir final izleyeceğimizi söyleyebilirim. Beşiktaş yeni stadında ilk defa Fenerbahçe ile karşılaşacak. Üstelik daha burada yenilgi de almadı. Bu nedenle maçın anlamına bir hedef daha eklendi. Kupada yola devam etmek, Beşiktaş'a Vodafone Arena'da ilk yenilgiyi tattırmak. Güzel bir Pazar akşamı olacak.



METİN TEKİN: Bütün kamuoyu, daha iyi, daha moralli, daha iyi yolda olan bir Beşiktaş'tan bahsediyor. Bunun aksine ligden kopma noktasına gelmiş, moralsiz bir Fenerbahçe var. Bu noktadan bakınca bütün oklar, Beşiktaş'ı gösteriyor. Ama sonuçta bu bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisidir. Bütün parametrelere rağmen bu maçın sonucunu söylemek imkansız.



LEVENT TÜZEMEN: Kupadaki erken final olan bu derbiyi, ben UEFA finali olarak görüyorum. İki takım da Avrupa'da önemli maçlar oynadı. Beşiktaş evinde Benfica, Dinamo Kiev ve Napoli maçlarını kazanamadı. Fenerbahçe ise grubu tek yenilgiyle lider tamamladı. Fenerbahçe'nin bir kadro istikrarı ve önemli maçları oynama tarzı var. Advocaat, "Önce iyi savunma yap, gol yeme, sonra kazan" diyor. Bu planı, Fenerbahçe sabırla uyguluyor. Şenol Hoca'nın ön tarafı yaratıcı oyunculardan oluşuyor. Ama Şenol Hoca da Napoli maçlarında ve Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'ı tıpkı Advocat felsefesiyle oynattı. Yani iki takım da tempoyu yükseltmemeye ve birbirlerine geniş alan vermemeye özen gösterir. Final gibi derbide duran toplar sonuca etki eder. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de sergilediği bir özelliği var; temasa dayalı oyun içinde kaos futbolunu uygulamak ve rakibin sinirini bozmak. Beşiktaş bu tuzağa düşer mi? Fenerbahçe'de Souza, Şener ve Fernandao sinir katsayısı yüksek oyuncular. Beşiktaş'ta da Quaresma, Oğuzhan, Cenk ve Adriano öfke kontrolü olmayan isimler. Sakin olan ve öfke kontrolünü doğru yöneten takım derbide direksiyonu eline alır.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Derbilerde ev sahibi daha şanslıdır. Son durumlarına baktığımızda Beşiktaş burada da çok avantajlı. Maçın favorisi ama futbolun her zaman en önemli cazibesi maçların sonucunun saha içerisinde 90 dakika veya uzatmalarda belli olduğudur.

Galatasaray taraftarlarını iç sahada ümitlendiriyor, dış sahada hayata küstürüyor. Galatasaray'ın istikrarı bulamamasının sebebi ne?



LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, TT Arena'da oynadığı ve kazandığı Bursaspor maçından itibaren oynadığı 8 maçın 6'sında galip geldi. Bu değişimdeki en büyük etken Podolski'nin santrfora geçmesi, Sneijder'in bir lider gibi oynamasıdır. Şimdi G.Saray'da son transferlerden sonra her bölge için ciddi bir rekabet ortamı oluştu. Bu kadro derinliği, G.Saray'a kalite getireceği gibi sonuçlarda da bir istikrar yaratacaktır. Ancak başta De Jong olmak üzere Poldi-Sneijder-Selçuk- Muslera-Bruma-Yasin gibi oyuncuların itiraza dayalı kolay kart görmemeleri gerekir. G.Saray'ın coşkulu ve istekli oyununun baş mimarı olan Sneijder, fizik olarak düşmediği sürece hücum hattı inanılmaz pozisyonlar üretir. Akhisar'a karşı orta alanda Selçuk ile birlikte görev yapan Josue iyi oyununu belli bir istikrara kavuşturabilirse G.Saray'ın ayağa pas oynama tarzı ciddi bir kalite kazanır.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray daha çok kilit oyunculara bağlı bir takım. Eğer bu kilit isimler maçlara motive olup yere sağlam basarlarsa sorun olmuyor. Ama her şeye rağmen Galatasaray, içerideki Beşiktaş maçını kazanırsa lig sonuna kadar şampiyonluğu kovalar.



MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray'ın inişli çıkışlı bir grafiği var. Son Akhisar maçı Galatasaray için ölçü değil. Çünkü Galatasaray'ın bundan sonraki maçta ne yapacağını kimse kestiremiyor. İyi bir kadro var ama iyi bir teknik adam yok. İstikrar için oyuncuların maç seçmemesi lazım. Sneijder bir maç iyiyse diğer bir maçta sahada olmuyor.



GÜRCAN BİLGİÇ: Oyuncuya endeksli takımların istikrarı olmaz. Galatasaray, Sneijder sorumluluk alıp, topa el koyunca coşuyor. Muslera iyi günündeyse de en azından yenilmiyor. Akhisar maçını rakip Sneijder'ı tutamadığı için farklı kazandılar. Bir sonraki haftaki takım bunu sağlarsa, zorlanacaklar. Ama olumlu gelişmeleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Pas sayısı ve etkili pas yüzdesinde yükseliş var. Bu yorulmadan oynamak veya rakibi yormak demek. En azından takım olarak belli bir plana da sahipler.



METİN TEKİN: Eğer güçlü bir oyun yapınız varsa zaten iç saha da dış saha da fark etmez. Galatasaray'ın sadece TT Arena'da farklı olduğunu gördüğümüzde de bunun farklı etkileri olduğunu düşünebiliriz.



İSKENDER GÜNEN: İlk yarıda Galatasaray adına takıma en fazla katkı veren oyuncu kaleci Muslera'ydı. Bu da savunma anlayışındaki eksikliklerinin göstergesi. Hücumda ise daha çok bireysel becerilerin öne çıktığı maçlar var. Yani istikrarlı bir yapıya kavuşmaları şu anki görüntüde olanaklı değil. Bir de teknik adam yetersizliği var. İstenilen hedeflere ulaştırması için Riekerink tercihinin sorgulanması gerekmekte. Önemli oyuncuları yönetme becerisi yok.



YUSUF YAZICI, FATİH TEKKE VE GÖKDENİZ KADAR YETENEKLİ

Trabzonspor kadrosunu önemli oyuncularla takviye ederken farklı bir isim öne çıktı: Yusuf Yazıcı. Sizce Yusuf nereye kadar gidebilir?



İSKENDER GÜNEN: Sezon başından beri Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor takımında olması gerektiğini yazdığımız yazılarda dile getirmeye çalıştım. Çünkü geçen sezon şans verildiği her maçta genç yaşına ve deneyimsizliğine rağmen özgüveni yüksek bir oyuncu profili çizdi. Gelişime açık, geçen yılki görüntüsüne bu sezon mücadele gücünü de eklediğini gördük. Fatih Tekke ve Gökdeniz'den sonra Trabzonspor altyapısından çıkan son yıllardaki en yetenekli isim. 'Nereye kadar gider?' sorusunun yanıtını ise Yusuf Yazıcı'nın vermesi gerekiyor. Bu noktada kalabilmek ya da daha üste çıkmak için eksiklerini görerek çok çalışması gerekiyor.



GÜRCAN BİLGİÇ: 19 yaşındaki bir oyuncuya şimdiden bu kadar iltifat etmek, gelişmesini engelleyebilir. Yusuf Yazıcı'nın yeteneğine ve takımın O'na olan saygısına bakıldığında, bundan sonra artık oyun içinde çok daha rahat sorumluluk almasını bekleyebiliriz. Benim gözüme çarpan en önemli özelliği ise özellikle ataklarda doğru pozisyon alması. Hep en iyi vuruşu yapabileceği yerde. Bu akıl, yeteneğinden bile daha önemli. Ama fizik olarak gelişmezse, temposunu artırmazsa, "Bu bana yeter" diye düşünürse, önümüzdeki yıllarda "yazık oldu" diyeceğimiz başka bir futbolcu olur.

LEVENT TÜZEMEN: Yusuf Yazıcı'nın en güzel yanı müthiş bir özgüvene sahip olmasıdır. Yusuf'un mükemmel bir sol ayağı var. Ama ceza alanı içinde ne yapacağı konusunda çok çabuk karar veriyor. Eğer Yusuf fiziksel performansını güçlendirir ve maç içindeki iyi oyun süresini geliştirirse sadece Trabzonspor değil Türk futbolu müthiş bir yeteneği keyifle izler.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Kendisini futbola verir ve fizik gücünü yüksekte tutabilirse deneyim de kazandıkça çok önemli bir oyuncu olur Yeter ki disiplinli yaşasın. Ve desin ki, benim birinci sevgim futboldur.



METİN TEKİN: Son 3 maçta, özellikle de yeni statta oynanan Gaziantep karşılaşması Trabzonspor'un eski günlerde yaptıkları işleri hatırlattı. Tribünler doluydu, hücumda ve savunmada etkili bir takım vardı. Yusuf da bana eski görüntülerden biri gibi geldi. Altyapıdan gelip 11'de formayı kapan ve Trabzon'un ruhunu yansıtan izler gördük onda.