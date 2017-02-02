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Şenol Güneş'in sözleşmesindeki o madde...
FOTOMAÇ
Giriş Tarihi:
2.2.2017
09:40
Güncelleme Tarihi:
2.2.2017
09:43
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Şenol Güneş'in sözleşmesindeki o madde...
Şenol Güneş'in sözleşmesindeki o madde...
Şenol Güneş, pazar günü F.Bahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde kolları sıvadı.
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