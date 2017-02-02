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Şenol Güneş'in sözleşmesindeki o madde...

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 2.2.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 2.2.2017 09:43
Şenol Güneş'in sözleşmesindeki o madde...
Şenol Güneş'in sözleşmesindeki o madde...

Şenol Güneş, pazar günü F.Bahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde kolları sıvadı.