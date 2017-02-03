Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile sözleşme yenildi

Beşiktaş bu sezon takıma yaptığı asistlerle büyük katkı sağlayan Ricardo Quaresma'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesini uzattı. Bu sezon sözleşmesindeki son yılını geçiren ancak 6 maçta forma giymesi halinde opsiyonu devreye girecek olan Quaresma, yeni sözleşmeyle kendisini 2020'ye kadar siyah-beyazlı formaya teslim etti.



Beşiktaş, Quaresma ile nikah tazeledi. TFF'ye gönderilen yazıyla Portekizli yıldızın Beşiktaş'la 2020 yılına kadar sözleşme yenilediği bildirildi. Siyah beyazlı kulüpten henüz resmi açıklama yayınlanmadı.



İşte TFF'ye gönderilen Quaresma'nın lisansı:





