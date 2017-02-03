Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. 21 kişilik listede savunma oyuncusu Aykut Demir yer almazken, kadroya dahil edilen futbolcular ise yeni transferler Thievy Bifouma ve Luiz Carlos ile Polonyalı savunmacı Lukasz Szukala oldu.



OSMANLISPOR'UN KADROSU ŞÖYLE;

Hakan Arıkan, Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Tiago Pinto, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Badou Ndiaye, Erdal Kılıçaslan, Adrien Regattin, Luiz Carlos, Aminu Umar, Dzon Delarge, Musa Çağıran, Adam Maher, Pierre Webo, Raul Rusescu, Thievy Bifouma.