Vodafone Arena, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finallerine aday

UEFA, Vodafone Arena'nın 2019 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finalleri için aday olduğunu açıkladı.

UEFA, 2019 Şampiyonlar Ligi finali için Bakü ve Madrid'in, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finali içinse Beşiktaş Vodafone Arena'nın talip olduğunu duyurdu.



Bakü'nün başvurusunun 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanan Olimpiyat Stadyumu ile Madrid'in başvurusunun ise Atletico Madrid için yapılacak yeni Metropolitano Stadium için olduğunu belirtti.



İstanbul ise Beşiktaş Arena ile UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa finalleri için başvuru yaptı. UEFA Süper Kupa için Beşiktaş Arena'nın 8 rakibi, UEFA Avrupa Ligi içinse 5 rakibi bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi için rakiplerden biri yine Bakü Olimpiyat Stadyumu...



UEFA, finalleri düzenleyecek kulüpleri Eylül 2017'de açıklayacağını duyurdu.