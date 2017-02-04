Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman - hangi kanalda? - Dev derbi şifreli mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Vodafone Arena Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbi öncesi geri sayım başlarken iki takımda da hedef galibiyet. Öte yandan ''Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?'' sorusunun yanıtıda merak ediliyor. Lider Beşiktaş, sarı lacivertli takımı yenerek tur atlayabilecek mi? İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda? başlıklı haberimiz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda lider Beşiktaş, kendi sahasında zirvedeki rakibi Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Tek maçlı eleme usülü olarak oynanacak maçta kazanan takım bir üst tura çıkacak. Vodafone Arena Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda? Dev derbi öncesi son analizler ve önemli gelişmeleri bu başlık altında okuyucularımız için derledik. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ve tüm ayrıntılar sabah.com.tr'de. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Daha önce 2013-14 sezonunda Ersun Yanal ile Galatasaray derbisinde bir tartışma yaşayan ve yedek kalmayı sorun eden Emenike, daha sonra 2014-15 sezonunda da İsmail Kartal döneminde Beşiktaş derbisinde formasını çıkarıp, sahayı terk etme konusuyla gündeme gelmişti. Hatta 2015-16 sezonundaki kadro yapılanmasında kiraya verilip, uzaklaştırılan 27 yaşındaki forvet, sezon başında transfer konusundaki sıkıntılar nedeniyle zorunlu olarak takıma çağrılmıştı.

Ancak bu sefer de Dirk Advocaat'ın tepkisini çeken Emenike, yine kadro dışı kaldı. 1.5 ay sonra kulüp bulamayan tecrübeli forvet, yine affedildi.