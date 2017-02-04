Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek.

Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Kariyerinde ikinci derbisine çıkacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak derbiyi kazanacak ekip çeyrek finale yükselecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

BEŞİKTAŞ'A YİNE GOL ATACAĞIM

Kupada, Kayserispor, Boluspor ve Darıca Gençlerbirliği'nin yer aldığı D Grubu'nu lider tamamlayan Beşiktaş; Amed Sportif Faaliyetler ve Menemen Belediyespor'un da bulunduğu C Grubu'nu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci bitiren Fenerbahçe ile eşleşti.

"BU MAÇI KAYBEDERSEK..."

İki takım, geçen sezonun son haftalarında hizmete giren Vodafone Arena'da ilk kez karşı karşıya gelecek. Konuk Fenerbahçe'nin taraftarı, derbilerde deplasman yasağının kalkmasının ardından 5 yılı aşkın süre sonra takımını rakip sahada destekleyecek.

GÖKHAN İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

EZELİ REKABETTE 343. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş 343. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 342 maçta ise üstünlük Fenerbahçe'de bulunuyor.

İki takım daha önce 342 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 126 galibiyet elde ederken, Kanarya ise rakibini 127 kez mağlup etti. Taraflar 89 karşılaşmada da birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş, evinde oynadığı mücadelelerde ise rakibini 83 kez yenmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin Dolmabahçe'de 42 galibiyeti bulunurken, 42 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

SAÇLARINA AK DÜŞTÜ

SON MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçta ise üstünlük Fenerbahçe'de bulunuyor. Kanarya bu maçların 4'ünde galibiyetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş son 10 maçın 3'ünü kazanırken, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe'nin 16 golüne Beşiktaş 11 golle karşılık verdi.

KADROLAR AÇIKLANDI

KUPADA ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında kupada oynanan son 4 maçın 3'ünün galibi siyah-beyazlılar oldu. İki takım en son 2008-2009 sezonunun kupa finalinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, bu maçı 4-2 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. Ezeli rakipler 2006-2007 sezonunda da iki kez karşılaşmış, bu maçların 1'ini Beşiktaş kazanırken diğer karşılaşma da 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. 2005-2006'nın kupa finalinde de rakibini 3-2'lik skorla yenmeyi başaran Beşiktaş, kupayı müzesine götüren takım olmuştu.

"F.BAHÇE ARTIK EKİCİ'Yİ ALMAZ"

BEŞİKTAŞ'IN KUPA GOLCÜSÜ GİTTİ

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 karşılaşmada rakip ağları 11 kez havalandırdı. Bu gollerin 4'ü ise devre arası transfer döneminde Birmingham City'e transfer olan Kerim Frei'den geldi. Fenerbahçe'de ise kupada attığı 5 golle Fernandao dikkat çekiyor.

MARİO GOMEZ BOMBASI