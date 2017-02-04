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Brezilyalı yıldız 'da!

DHA
  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 01:40 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 01:43
Brezilyalı yıldız Ronaldinho İstanbul'da!
Brezilyalı yıldız Ronaldinho İstanbul'da!

Brezilya'nın efsane ismi , İspanya'dan Türkiye'ye geldi.THY'nin tarifeli seferiyle Barcelona'dan 'a gece geç saatlerde gelen efsane futbolcu Ronaldinho'yu Atatürk Havalimanı'nda ünlü Menajer Ümit Akbulut karşıladı. Havalimanı çalışanları ve Türk Hava Yolları uçuş ekibinin fotoğraf çekilme isteğini kırmayan ünlü forvet özel bir araca binerek havaliman'ndan ayrıldı.

Brezilyalı yıldızın İstanbul'a ünlü futbolcuların da ortakları arasında bulunduğu menajerlik ve organizasyon şirketine ortak olmak için geldi. Ronaldinho'nun ayrıca Japonya'da açtığı R10 spor okulunun ikinci şubesini Hadımköy'de Ümit Akbulut'la birlikte açacağı öğrenildi. Aralık ayında gelmesi gereken Ronaldinho'un Chapecoense futbol takımının bindiği uçağın düşmesi nedeniyle gelemediği öğrenildi.

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