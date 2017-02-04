Dzemaili'den Galatasaray açıklaması

Bir dönem Galatasaray forması giyen İsviçreli futbolcu Blerim Dzemaili, Galatasaray'la ilgili bir açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Blerim Dzemaili, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Türkiye ve Galatasaray günlerine de değindi.

Bonservisi Bologna'da bulunan ve sezon sonunda MLS ekiplerinden Montreal Impact'e katılacak olan İsviçreli futbolcu yaptığı açıklamada, "Prandelli ile beraber Türkiye'ye, Galatasaray'a gittim. Orada kötü değildim ama Türkler, Türk oyuncuları oynatmayı tercih ediyor. Yine de orada şampiyon oldum ve kupayı kazandım" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki orta saha, 2014 yılında Galatasaray'a transfer olmuş ancak beklenen performansı sergileyemeyince önce Genoa'ya kiralanmış ardından da Bologna'ya gitmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler