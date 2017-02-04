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Fenerbahçe flaş derbi kararlarını açıkladı

DHA
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 12:00
Fenerbahçe flaş derbi kararlarını açıkladı
Fenerbahçe flaş derbi kararlarını açıkladı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Vodafone Arena'da izlemek için bilet alan taraftarların stada geliş şekli açıklandı. 5 Şubat Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde 15.30'dan itibaren toplanacak olan Fenerbahçeli taraftarlar, kontrol noktalarından geçtikten sonra ve elektronik biletleri kontrol edildikten sonra otobüslere bindirilerek toplu olarak polis eşliğinde Vodafone Arena'ya getirilecekler.

Alınan tedbirler ve kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle: