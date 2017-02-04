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  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 15:50 Güncelleme Tarihi: 4.2.2017 16:52
Gençlerbirliği - Kayserispor (Canlı)
Gençlerbirliği - Kayserispor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçı ve Sabah.com.tr'den yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği, Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 16.15'te başlayan Gençlerbirliği - Kayserispor maçı Atv ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor..

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Politevich, Serdar Gürler, Aydın Karabulut, Selçuk Şahin, Bady, Abdul Khalili, Vedat Muriqi

KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Larrys Mabiala, Efe Halil Özarslan, Hakan Aslantaş, Rajko Rotman, Samba Sow, Umut Sönmez, Güral Vural, Welliton, Silvestre Varela