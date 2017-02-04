Medipol Başakşehir-Galatasaray (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. 20:30'da başlayacak olan maçı atv ve sabah.com.tr'den calı izleyebilirsiniz

Ziraat Türkiye Kupası'nda son üç yılın şampiyonu Galatasaray, Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç ATV'den HD kalitesinde naklen yayınlanacak.



Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Grubu lider bitirdiği için Başakşehir'in sahasında oynanacak mücadelede kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak. Tek maç eleme usulü uygulanacak karşılaşmada doksan dakika berabere biterse, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Cezası nedeniyle Avrupa kupalarına bu sezon katılamayan Galatasaray, Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor.



İŞTE 11'LER



Medipol Başakşehir XI: Volkan, Caiçara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Emre, Attamah, Visca, İrfan Can, Doka, Mustafa

Galatasaray XI: Cenk, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski