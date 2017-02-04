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Portekiz'de Quaresma adıyla burs verilecek!

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  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 15:12 Güncelleme Tarihi: 4.2.2017 15:14
Portekiz'de Quaresma adıyla burs verilecek!
Portekiz'de Quaresma adıyla burs verilecek!

Portekiz'in Vila Nova de Gaia belediyesi, örnek sporculuğu nedeniyle 'Quaresma Programı' adıyla genç sporculara 500 €'luk burs verecek.

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Portekiz'in Vila Nova de Gaia belediyesi, 'Ricardo Quaresma Programı' adıyla genç sporculara 500 €'luk burs vereceğini açıkladı. Belediye Başkanı Vitor Rodrigues, Quaresma adını vermelerinin sebebini 'yıldız oyuncunun sporcu kişiliği nedeniyle genç ve çocuk sporculara örnek teşkil etmesi' olarak duyurdu.

Belediye yaşları 12-14 aralığında olan çocuklara 500 Euro değerinde burs verecek. Bu bursla onların sporcu olarak yetişmelerine katkı sağlanacak.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler