Tuzlaspor - Sivasspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Tuzlaspor - Sivasspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın gediklilerinden Tuzlaspor, TFF 1. Lig'in iddialı ekibi Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 14.00'te başlayacak olan Tuzlaspor - Sivasspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

TUZLASPOR - SİVASSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

TUZLASPOR: Murat Hocaoğlu, Bülent Uzun, Anıl Sarak, Kaan Özdenmir, Orkun Dervişler, Arif Şahin, Muharrem Efe, Tuncay Fındıkçı, Kıvanç Salihoğlu, Onur Çapın, Ozan Papaker

SİVASSPOR: Tolgahan Acar, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Hasan Hatipoğlu, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Adem Koçak, Emre Kılınç, Ergin Keleş