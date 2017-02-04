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(Canlı)

  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 13:49 Güncelleme Tarihi: 4.2.2017 13:54
Tuzlaspor - Sivasspor (Canlı)
Tuzlaspor - Sivasspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçı ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın gediklilerinden Tuzlaspor, TFF 1. Lig'in iddialı ekibi Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 14.00'te başlayacak olan Tuzlaspor - Sivasspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak.

TUZLASPOR - SİVASSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

TUZLASPOR: Murat Hocaoğlu, Bülent Uzun, Anıl Sarak, Kaan Özdenmir, Orkun Dervişler, Arif Şahin, Muharrem Efe, Tuncay Fındıkçı, Kıvanç Salihoğlu, Onur Çapın, Ozan Papaker

SİVASSPOR: Tolgahan Acar, İbrahim Öztürk, Ahmet Cebe, Hasan Hatipoğlu, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir, Burhan Eşer, Hakan Arslan, Adem Koçak, Emre Kılınç, Ergin Keleş

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